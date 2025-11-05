Адміністрація Трампа розглядає три варіанти операцій у Венесуелі: деталі від NYT

За даними журналістів, Білий дім планує авіаудари по військових обʼєктах та захоплення нафтових родовищ

Адміністрація президента США розробила декілька варіантів військових дій проти режиму очільника Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За словами кількох американських чиновників, Білий дім планує авіаудари по військових обʼєктах, щоб ослабити підтримку Мадуро. Крім того, йдеться про захоплення або фізична ліквідація Мадуро силами елітних підрозділів морської піхоти США, а також введення антитерористичних сил для захоплення аеропортів, нафтових родовищ і важливої інфраструктури Венесуели.

Варто зазначити, що Трамп ще не ухвалив рішення щодо операцій у Венесуелі. Але, за інформацією журналістів, офіційні особи заявили, що він неохоче схвалює операції, які можуть поставити під загрозу американські війська або можуть обернутися ганебним провалом.

Водночас багато старших радників Трампа наполягають на одному з найагресивніших варіантів: усунення Мадуро від влади. За словами журналістів, помічники президента США звернулися до Міністерства юстиції за додатковими рекомендаціями з приводу того, як забезпечити правову основу для будь-яких військових дій. Очікується, що Мін'юст визнає Мадуро законною ціллю, стверджуючи, що він очолює наркокартель.

Нагадаємо газета Miami Herald повідомила, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані в будь-який момент. Також The Wall Street Journal писав, що адміністрація Дональда Трампа визначила цілі для майбутніх ударів по Венесуелі. До списку потрапили військові бази, порти та аеродроми, які, за даними США, використовуються для контрабанди наркотиків.

Нещодавно Трамп публічно визнав, що надав ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у країні, а Пентагон перекинув до Карибського басейну найсучасніший авіаносець із кораблями супроводу, винищувачами F/A-18 і літаками радіоелектронної боротьби. За останні тижні американські стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1 уже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели, тестуючи її систему ППО.

До слова, Сполучені Штати розпочали відновлення занедбаної з часів Холодної війни військово-морської бази у Карибському басейні. Як свідчить розслідування Reuters, це може бути підготовкою до можливих військових дій поблизу Венесуели.

Йдеться про базу Roosevelt Roads у Пуерто-Рико, яку було закрито понад два десятиліття тому. Супутникові знімки демонструють, що на об’єкті почалися роботи з очищення та відновлення руліжних доріжок, які ведуть до основної злітно-посадкової смуги.

База Roosevelt Roads, що функціонувала до 2004 року, була однією з найбільших військово-морських баз США у світі та займає стратегічне положення – вона розташована лише за 500 миль від узбережжя Венесуели.