Танкери з російською нафтою утворили затор поблизу Індії та Китаю – Bloomberg
Як пише агентство, експорт російської нафти досяг найвищого рівня за останні 2,5 роки
Поблизу берегів Індії та Китаю утворилося скупчення танкерів, завантажених російською нафтою, оскільки вони не можуть розвантажитися в портах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.
Журналісти кажуть, що експорт російської нафти сягнув найвищого рівня за останні два з половиною роки, однак проблеми з розвантаженням призвели до різкого зростання обсягів нафти, що перебуває в морі. Зокрема, за останні чотири тижні Москва відвантажувала близько 3,87 млн барелів на день – приблизно на 200 тисяч більше, ніж за період до 14 грудня. Це зумовлено відновленням щотижневих поставок із балтійського порту Приморськ.
З кінця серпня 2025 року кількість російської нафти на танкерах зросла на 48%, але її доставка ускладнилася. Щонайменше 20 суден очікують дозволу на швартування в портах Китаю та Індії, а деяким танкерам знадобилися місяці, щоб доправити вантаж.
«Накопичення російської нафти в морі також збігається з активізацією дій США проти танкерів, що прямують до Венесуели або з неї, які президент США Дональд Трамп звинувачує в перевезенні нафти, що підпадає під санкції», – йдеться в матеріалі.
Водночас Кремль намагається компенсувати можливе скорочення поставок до Китаю та Індії, збільшуючи кількість рейсів танкерів без зазначеного кінцевого пункту призначення. Судна дедалі частіше вказують проміжні маршрути або тривалий час перебувають у морі, змінюючи напрямок та затримуючись біля портів Китаю й Індії.
«Судна також проводять більше часу в морі, при цьому кілька танкерів відхиляються від початкових пунктів призначення на західному узбережжі Індії або в Туреччині. Вони також затримуються в очікуванні розвантаження в китайських портах», – зазначає Bloomberg.
Нагадаємо, вартість російської нафти марки Urals обвалилися. Ціна за один барель нафти РФ коштує близько $34.
Падіння цін російської нафти свідчить про ефективність санкцій США проти Росії. До того ж тривала тенденція падіння цін на нафту РФ може загалом вплинути на доходи Кремля, які він використовує для війни в Україні.
