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Росія штампує фірми-одноденки для продажу нафти й дурить США – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія штампує фірми-одноденки для продажу нафти й дурить США – Bloomberg
Росія не хоче втрачати Індію у якості покупця нафти
фото із відкритих джерел

Bloomberg: Росія стала ключовим постачальником нафти до Індії, і майстерно грається у хованки від санкцій

Посилення американських санкцій змушує Росію грати в хованки. Поставками нафти до Індії, які найбільше постраждали від введення Вашингтоном обмежувальних заходів щодо російського тіньового флоту, останніми місяцями почали займатися нові, раніше нікому не відомі компанії. Про це пише Bloomberg з посиланням на трейдерів в Азійському регіоні та представників індійських нафтопереробних компаній.

Наприклад, за їхніми словами, у січні-лютому великі обсяги для приватних та державних індійських НПЗ перевозили три раніше невідомі фірми: Blackford, Black Pearl та Vertex. Навряд чи вони проіснують довго – швидше за все кілька місяців, вважають учасники галузі.

Перевізники користуються легкістю реєстрації нових підприємств у таких містах, як Дубай та Гонконг. Інша перевага дрібних фірм полягає в тому, що їх легко замінити, багато хто існує менше року, каже Віктор Катона, провідний аналітик ринку сирої нафти Kpler.

Для регуляторів це справжній головний біль. США ввели санкції вже проти кількох десятків танкерів та низки великих судновласників. Вони перестали доставляти нафту, але це не завадило Росії у середині квітня збільшити експорт до максимуму за останні 11 місяців. Обсяг поставок на другому тижні місяця становив 3,95 млн барелів на добу; а середній показник за останні чотири тижні, що згладжує волатильність, зріс до максимуму з початку червня 2023 р., склавши 3,66 млн барелів.

Менеджери індійських НПЗ розповіли Bloomberg, що їх завалюють заявками на реєстрацію нових фірм як їхні постачальники. Причому перевірка документів показує, що фірми ці справжні й у разі схвалення вони справді починають доставляти нафту. Як видно з перевірки, за стоять цими фірмами люди, які й раніше займалися експортом із Росії до Індії.

«Всі намагаються грати в хованки, адже ніхто не хоче бути спійманим за порушення санкцій», – говорить Джайєнду Крішна, заступник директора консалтингової компанії Drewry Maritime Advisors, що спеціалізується на морських перевезеннях. Індії потрібна дешева нафта, і посередники її забезпечують, зазначає Крішна.

До слова, морський експорт російської нафти на другому тижні квітня піднявся до 11-місячного максимуму, а поставки з усіх основних портів наблизилися до пікових рівнів. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними, які зібрало агентство Bloomberg, минулотижневий стрибок привів до того, що загальний тижневий обсяг експорту досяг найвищого рівня з травня 2023 року. Також середній чотиритижневий показник різко зріс, досягнувши максимуму з початку червня минулого року.

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Теги: нафта санкції експорт Гонконг Індія росія США економіка

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