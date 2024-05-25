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Глава МЗС Чехії закликав не вестися на «кремлівські казки про мир» після удару по Харкову

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Глава МЗС Чехії закликав не вестися на «кремлівські казки про мир» після удару по Харкову
Ян Ліпавський проситиме своїх колег посилити підтримку України
фото: EPA

Міністр закордонних справ Чехії відреагував на російський удар по «Епіцентру» в Харкові

Російський удар по гіпермаркету у Харкові демонструє, як Путін хоче миру. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

«П'ятниця – кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру. Субота – бомбардування гіпермаркету, повного цивільних. Не купуйтесь на кремлівські казки», – написав глава МЗС Чехії.

За його словами, на міністерській зустрічі НАТО в Празі він буде просити своїх колег «посилити підтримку для стримування російського імперіалізму».

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Станом на зараз відомо, що в приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей. 

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених в «Епіцентрі» зросла до сорока, а кількість загиблих до чотирьох.

Окрім цього, близько 19:10 у Харкові пролунав черговий вибух. Удар прийшовся на центральний район міста. Росіяни поцілили у цивільні об’єкти – відділення «Нової пошти», барбершоп, кафе. 

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Теги: Харків росія Чехія

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