Глава МЗС Чехії закликав не вестися на «кремлівські казки про мир» після удару по Харкову

Міністр закордонних справ Чехії відреагував на російський удар по «Епіцентру» в Харкові

Російський удар по гіпермаркету у Харкові демонструє, як Путін хоче миру. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

«П'ятниця – кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру. Субота – бомбардування гіпермаркету, повного цивільних. Не купуйтесь на кремлівські казки», – написав глава МЗС Чехії.

За його словами, на міністерській зустрічі НАТО в Празі він буде просити своїх колег «посилити підтримку для стримування російського імперіалізму».

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Станом на зараз відомо, що в приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених в «Епіцентрі» зросла до сорока, а кількість загиблих до чотирьох.

Окрім цього, близько 19:10 у Харкові пролунав черговий вибух. Удар прийшовся на центральний район міста. Росіяни поцілили у цивільні об’єкти – відділення «Нової пошти», барбершоп, кафе.