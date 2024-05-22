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Туск звинуватив РФ в організації незаконного переправлення мігрантів до Європи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Туск звинуватив РФ в організації незаконного переправлення мігрантів до Європи
Польський прем'єр-міністр заявив, що Росія стоїть за організацією незаконного ввезення тисяч людей до Європи
фото: Agencja Wyborcza.pl

Через підозру незаконного переправлення мігрантів Туск заявив про створення комісії з вивчення неправомірного впливу Росії у країні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив Росію в організації незаконного переправлення тисячі мігрантів з Африки до Європи. Про це повідомляє російська служба «Голосу Америки».

Польща планує зміцнити свій східний кордон на тлі повідомлень про те, що, починаючи з літа 2021 року, тисячі мігрантів та біженців, переважно з Близького Сходу, перетнули або намагалися перетнути його.

Виступаючи перед журналістами, польський прем'єр-міністр заявив, що розвіддані, які мають спецслужби країни, вказують на те, що в цих зусиллях винна «російська держава».

«Саме російська держава, а не якийсь каламутний бізнес, стоїть за організацією вербування, транспортування та спроб незаконного ввезення тисяч людей до Європи», – сказав Дональд Туск.

Через підозру незаконного переправлення тисячі мігрантів Туск заявив про створення комісії з вивчення неправомірного впливу Росії у країні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Європейський Союз має вжити заходів, щоб допомогти Фінляндії зупинити приплив мігрантів із Росії. 

Як повідомлялося, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Росія проводить «гібридну операцію» проти нової країни. Так вона спрямовує до кордону із Фінляндією біженців із третіх країн, тож забезпечення безпеки прикордонних районів найближчими роками залишатиметься проблемою для країн ЄС. 

До слова, кількість заявок на отримання притулку у країнах ЄС зросла на 18% – до 1,14 млн у 2023 році, що є найвищим показником з часів міграційної кризи 2015-2016 років. 

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Теги: росія міністр мігранти Дональд Туск кордон Європейський союз

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