Російські компанії масово виводять капітал за кордон – розвідка

Бізнес Росії масово виводить гроші за кордон через фіктивні схеми

Російські підприємці стрімко втрачають довіру до вітчизняної економіки та шукають будь-які лазівки для порятунку власних активів. У Росії зафіксовано аномальне виведення капіталу за межі країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Повідомляється що федеральна податкова служба Росії зафіксувала сплеск специфічної фінансової активності: кількість фіктивних позик, виданих іноземним компаніям російськими підприємствами з від’ємним власним капіталом, зросла на 70%.

Механізм виглядає так:

Кошти переміщуються з російської юрисдикції за кордон під виглядом зворотного правочину (позики).

Згодом цей штучний борг просто списується або «гаситься» негрошовими способами.

За даними російської федеральної податкової служба, частка таких сумнівних операцій уже сягнула 10% від загальної кількості угод у країні.

«Фактично йдеться про виведення вже зараз сотень мільярдів рублів, і цей процес лише набирає обертів з кожним днем», – йдеться в повідомленні розвідки.

У розвідці зазначають, що головним каталізатором паніки серед бізнесменів став реальний стан державних фінансів Росії.

За перші чотири місяці поточного року до держскарбниці країни-агресорки надійшло 11,7 трлн рублів, тоді як витрати досягли 17,6 трлн рублів.

Поточний дефіцит російського бюджету вже становить 5,9 трлн рублів (2,5% ВВП).

Перекрити ці гігантські витрати не здатне навіть зростання доходів від нафтогазового сектору. Якщо нинішня динаміка збережеться, то до кінця року дефіцит російського бюджету може сягнути 18 трлн рублів (близько $200 млрд).

Економісти підрахували: ця сума вчетверо перевищує реальні залишки фонду національного добробуту. «За таких умов від фінансового краху Росію не врятує навіть повний розпродаж золотого запасу», – зазначають у Службі зовнішньої розвідки України.

«Главком» писав, що нова ймовірна хвиля мобілізації в Росії може суттєво погіршити економічну ситуацію в країні-агресорці та призвести до довготривалої стагнації. Після мобілізації восени 2022 року значна кількість росіян виїхала за кордон. Частина з них згодом повернулася до РФ, однак тепер, як вважають експерти, тенденція може стати незворотною. Йдеться насамперед про ІТ-фахівців, інженерів, працівників технологічного сектору та інших спеціалістів, від яких залежить функціонування економіки.

До слова, економіка Росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України.