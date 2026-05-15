Російські компанії масово виводять капітал за кордон – розвідка

Бізнес Росії масово виводить гроші за кордон через фіктивні схеми
Російські підприємці стрімко втрачають довіру до вітчизняної економіки та шукають будь-які лазівки для порятунку власних активів. У Росії зафіксовано аномальне виведення капіталу за межі країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Повідомляється що федеральна податкова служба Росії зафіксувала сплеск специфічної фінансової активності: кількість фіктивних позик, виданих іноземним компаніям російськими підприємствами з від’ємним власним капіталом, зросла на 70%.
Механізм виглядає так:
- Кошти переміщуються з російської юрисдикції за кордон під виглядом зворотного правочину (позики).
- Згодом цей штучний борг просто списується або «гаситься» негрошовими способами.
- За даними російської федеральної податкової служба, частка таких сумнівних операцій уже сягнула 10% від загальної кількості угод у країні.
«Фактично йдеться про виведення вже зараз сотень мільярдів рублів, і цей процес лише набирає обертів з кожним днем», – йдеться в повідомленні розвідки.
У розвідці зазначають, що головним каталізатором паніки серед бізнесменів став реальний стан державних фінансів Росії.
- За перші чотири місяці поточного року до держскарбниці країни-агресорки надійшло 11,7 трлн рублів, тоді як витрати досягли 17,6 трлн рублів.
- Поточний дефіцит російського бюджету вже становить 5,9 трлн рублів (2,5% ВВП).
Перекрити ці гігантські витрати не здатне навіть зростання доходів від нафтогазового сектору. Якщо нинішня динаміка збережеться, то до кінця року дефіцит російського бюджету може сягнути 18 трлн рублів (близько $200 млрд).
Економісти підрахували: ця сума вчетверо перевищує реальні залишки фонду національного добробуту. «За таких умов від фінансового краху Росію не врятує навіть повний розпродаж золотого запасу», – зазначають у Службі зовнішньої розвідки України.
«Главком» писав, що нова ймовірна хвиля мобілізації в Росії може суттєво погіршити економічну ситуацію в країні-агресорці та призвести до довготривалої стагнації. Після мобілізації восени 2022 року значна кількість росіян виїхала за кордон. Частина з них згодом повернулася до РФ, однак тепер, як вважають експерти, тенденція може стати незворотною. Йдеться насамперед про ІТ-фахівців, інженерів, працівників технологічного сектору та інших спеціалістів, від яких залежить функціонування економіки.
До слова, економіка Росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України.
