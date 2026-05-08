«Чорна вівця» ЄС. Фіцо зробив гучну заяву у Москві

Фіцо у Москві натякнув на конфлікт із Євросоюзом
скріншот з відео покращений за допомогою ШІ

Прем’єр Словаччини заявив у Кремлі, що виступає проти «єдиної обов’язкової думки» в Євросоюзі

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після прибуття до Москви заявив, що вважає себе «чорною вівцею» Європейського Союзу через свою позицію щодо Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Dennik N.

Після прибуття до російської столиці Фіцо поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля та поспілкувався з російськими журналістами.

Прем’єр Словаччини наголосив, що виступає за «нормальні відносини» між Братиславою та Москвою. «У Європейському Союзі завжди є якісь чорні вівці. Я, отже, належу до того стада. Я кажу це скрізь, тому не маю проблем сказати це й тут – я є противником єдиної обов’язкової думки», – заявив Фіцо.

Він також зазначив, що вважає важливим вести діалог навіть на тлі війни РФ проти України. «Основне слово – це діалог, ми маємо розмовляти й зустрічатися», – сказав словацький прем’єр.

Фіцо підтвердив, що планує провести зустріч із президентом РФ Владіміром Путіним та обговорити з ним «деякі практичні питання».

Крім того, він заявив, що підтримує будь-які форми перемир’я в Україні. «Хочу висловити переконання, що ми наближаємося до кінця російсько-української війни», – зазначив глава словацького уряду.

Під час виступу Фіцо також згадав замах на себе у 2024 році та заявив, що не мав жодних сумнівів щодо поїздки до Москви.

Прем’єр Словаччини додав, що виступає проти «перекручування історичних фактів» та вважає необхідним виявляти повагу до жертв Другої світової війни. Водночас він не братиме участі у параді 9 травня у Москві.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність Києва до дипломатичного діалогу щодо завершення війни, але наголошував, що будь-які переговори мають враховувати українські інтереси та гарантії безпеки. На цьому тлі у Словаччині заявили, що прем’єр Роберт Фіцо під час поїздки до Москви може передати Путіну послання від Зеленського та отримати від Кремля бачення можливого завершення війни.

