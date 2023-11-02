Новий пакет санкцій проти Росії та військова допомога від Німеччини. Головне за 2 листопада

Під обмеження від США потрапили банки, розробник «Ланцетів» і члени уряду РФ

США ввели нові санкції проти Росії, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, Київрада відмовилася усунути з посад депутатів ОПЗЖ. «Главком» склав добірку новин 2 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

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Київрада відмовилася усунути з посад депутатів ОПЗЖ

Депутати Київради з фракції «Батьківщина» та «Єдність» заблокували ухвалення проєкту про відкликання з керівних посад представників ОПЗЖ. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, з «Єдності» не проголосував жоден з 14 депутатів, при цьому у залі були присутні семеро. З депутатами «Батьківщини», фракція якої налічує 12 членів, ситуація трохи краще: троє – за, один не голосував, натомість інші ж представники фракції, як повідомляли джерела «Главкома» у Київраді просто «гуляли кулуарами».

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Міноборони залишило військовослужбовиць без спідньої білизни

Понад 42 тис. жінок-військовослужбовців не забезпечено спідньою білизною за бюджетні кошти. Про це свідчать результати ревізії Рахункової палати.

Тилове командування сил логістики ЗСУ під час планування потреб на 2023 рік не врахувало норм щодо забезпечення спідньою білизною військовослужбовиць. Таким чином в I півріччі Міноборони не здійснювало закупівель жіночої спідньої білизни (за інструкцією, у рік видається дві пари трусів та топу жіночого). Це означає, що понад 42 тис. військовослужбовиць не забезпечено належним речовим майном, відповідно до визначених норм.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який містить радари для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T. Про це йдеться на сайті уряду країни.

Новий пакет допомоги включає:

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2 радари TRML-4D для ЗРК IRIS-T;

12 бронетранспортерів;

7 розвіддронів Primoco ONE;

2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;

5 надводних дронів;

10 тис. безпекових окулярів;

32 термінали для супутникового зв’язку;

1 PCB-принтер (3D);

5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;

12 вантажівок типу MAN TGS;

30 тис. комплектів зимового одягу.

США ввели нові санкції проти Росії: хто потрапив до списку

Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили банки, розробника «Ланцетів» і члени уряду РФ. Зазначається, що під обмеження потрапили понад 30 фізичних і майже 200 юридичних осіб.

Безпрозванних Олексій Сергійович – заступник Мінторгу РФ;

Євтухов Віктор Леонідович – заступник Мінторгу РФ;

Захаров Александр Вячеславович – конструктор дрона-камикадзе «Ланцет».

Також під обмеження потрапили громадяни Ірландії, Швейцарії, Кіпру, Швеції, Латвії, Туреччини.

Влада Ужгорода вирішила витратити $800 тис. на ремонт пішохідного мосту

В Ужгороді місцева влада планує здійснити ремонт пішохідного мосту. На нього хочуть виділити понад 31 млн грн. Замовником робіт є Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради.

Очікувана вартість проведених робіт сягне 31 млн 219 тис. 736 грн, а сам аукціон планують розпочати 7 листопада.