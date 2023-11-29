У Німеччині великі компанії полегшать працевлаштування українських біженців

Станом на зараз у країні працевлаштовано лише 20% працездатних українців

Німеччина планує застосувати новий підхід у працевлаштуванні українських біженців – їм прискорено знаходитимуть роботу у великих компаніях. Такою можливістю зможуть скористатися близько 200 тис українців, які закінчили інтеграційний курс, пише handelsblatt.

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Повідомляється, що наразі знайти роботу вдалося лише 20% працездатних українців, хоча у багатьох інших країнах ця кількість більша – наприклад, у Нідерландах це значення становить 70%. Понад 400 німецьких центрів зайнятості частіше запрошуватимуть на консультації українців.

Раніше в одних центрах зайнятості спочатку враховували кваліфікацію біженців та пропонували додаткові мовні курси, займалися підтвердженням дипломів, а потім визначали, чи можна влаштувати їх за фахом. В інших центрах зайнятості швидко знаходили тимчасову роботу, а тепер роботодавців закликатимуть працевлаштовувати навіть тих українців, які погано знають німецьку мову.

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Спеціальний представник з інтеграції біженців на ринок праці Даніель Терценбах зазначив, що наразі проводяться переговори з представниками середнього бізнесу, а також великих компаній – від виробництва до роздрібної торгівлі та логістики. Він повідомив, що 8 з 10 вакансій у Німеччині передбачені на кваліфікованих робітників, їх можна заповнити висококваліфікованими українцями та досягти більшої продуктивності.

«Завжди легше подати заявку на посаду з вищим рівнем кваліфікації та кращою оплатою, коли ти працюєш, ніж коли ти безробітний», – зазначив Терценбах.

На думку чиновників, швидка інтеграція українських біженців корисна не лише Німеччині, а й Україні. Біженці зможуть повернутися додому з новими знаннями та досвідом, що відіграє важливу роль у відновленні нашої держави.

Нагадаємо, регіонів Німеччини, куди українські біженці можуть вирушити, щоб попросити прихисток, стає все менше. У Саксонії заявили про перевищення квоти з прийому українців. Винятки зроблять лише для тих, хто матиме роботу чи житло.