Машиністи у Німеччині оголосили 20-годинний загальнонаціональний страйк

Для перевезення на час протестів запустят довші поїзди та нададуть можливість скористатися квитками пізніше

Машиністи вимагають підвищення зарплати та скорочення часу позмінної роботи

У середу, 15 листопада, німецька профспілка машиністів GDL оголосила про 20-годинний страйк щодо заробітної плати із залізничним оператором Deutsche Bahn. Про це пише Reuters.

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Повідомляється, що страйк триватиме із 22:00 за місцевим часом до 18:00 четверга, 16 листопада. HR-директор Deutsche Bahn Мартін Зайлер заявив, що «цей страйк абсолютно непотрібний», зазначивши, що в четвер і п'ятницю відбудуться переговори між сторонами.

«Профспілка машиністів ігнорує домовленості та діє безвідповідально», – підкреслив він.

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Скасування рейсів через страйк відбудеться по всій Німеччині. У DW зазначили, що машиністи вимагають підвищити зарплати на €555 на місяць і надати одноразову компенсацію за інфляцію до €3000. Крім того, профспілка закликає скоротити робочий час тих, хто працює позмінно, з 38 до 35 годин зі збереженням колишньої заробітної плати.

Deutsche Bahn запропонує пасажирам екстрений розклад руху потягів на час страйку. «DB використає для цих поїздок більш довгі поїзди з великою кількістю місць, щоб доставити якнайбільше людей до місця призначення. Проте, гарантувати поїздку неможливо», – йдеться в повідомленні.

Пасажири, які бажають відкласти поїздки, заплановані на ці дні, матимуть змогу скористатися своїми квитками пізніше.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Вони планують пропускати одну вантажівку на годину, а сама акція запланована до 3 січня.

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До слова, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко вважає, що ситуація ускладнюватиметься, оскільки польські перевізники обіцяють довгострокову акцію. При цьому на решті пунктів пропуску рух вільний, а учасники страйку не блокують руху легкового й автобусного транспорту в напрямку пунктів пропуску.