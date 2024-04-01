Bloomberg: Росія значно зменшить експорт дизеля через удари по НПЗ

Цього місяця завантаження російського дизельного палива в портах Чорного та Балтійського морів зменшиться приблизно до 2,29 млн тонн

Експорт російського дизеля морем у квітні значно скоротиться. Це пов'язано з ударами по нафтопереробних заводах у Росії. Як повідомляє Bloomberg, цього місяця завантаження російського дизельного палива в портах Чорного та Балтійського морів зменшиться приблизно до 2,29 млн тонн.

Журналісти, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler, уточнюють: таким чином Росія експортуватиме трохи більше ніж 569 тис. барелів на день, що на 21% менше, ніж фактичний щоденний експорт з тих самих портів у березні. Тоді РФ продавала по 724 тис. барелів щодня.

У Bloomberg наголошують, що Росія скорочує постачання дизельного палива морем після того, як тижневі темпи переробки сирої нафти впали до 10-місячного мінімуму через атаки на нафтопереробні заводи.

Також ситуація погіршується через сезонні ремонтні роботи, які знижують пропускну спроможність деяких російських НПЗ і чинять тиск на дизельні потоки в країні.

Водночас російські чиновники запевняють, що експорт дизельного палива в країні поки не планують забороняти.

Турецькі банки продовжують відхиляти платежі з Росії, через що експортери не можуть отримати оплати за вже експортовані Росії товари. І проблема уже сягає «мертвої точки і загрозливих масштабів». Про це пише турецька газета Dünya.

З початку року експортери не можуть отримати гроші та закрити експортні рахунки, оскільки турецькі банки відхиляють платежі з Росії. Для захисту турецької валюти міністерство торгівлі видало особливий циркуляр, який зобов'язує доставити експортну виручку до країни протягом 180 днів, втім це не допомагає. «Міністерство розглядає цей період як форс-мажорні обставини для Росії та України і може надати додаткове продовження на строк до 24 місяців після закінчення періоду повідомлення», – пише газета.

Також видання зазначає, що торгівля двох країн впала до мінімуму. Фатіх Ерен, президент Асоціації переробників і переробників Туреччини (GEKADER), зазначив, що через ембарго виникли проблеми з оплатою вже експортованих до Росії товарів. Ерен сказав: «Наш експорт до Росії становить $3,2 мільярда станом на 2022 рік. Однак через ембарго існує серйозна проблема зі стягненням експортного збору, і наразі гроші не надходять. Торгівля з Росією припиняється. У нашому секторі працює 300 тис. людей. Ситуація також призведе до скорочення виробничих потужностей. Адже коли ринок закритий, це призводить до уповільнення виробництва. Зменшення потужностей також впливає на зайнятість».