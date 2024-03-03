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Удар по Одесі: глава МЗС Литви зробив заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Удар по Одесі: глава МЗС Литви зробив заяву
Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс наголосив, що для Росії мають бути негайні наслідки
фото з відкритих джерел

Ґабріелюс Ландсберґіс : «Умисно вбиваючи немовлят уві сні, Росія заявляє про явну зневагу до будь-яких мирних угод, минулих чи майбутніх»

Атака російського дрона на Одесу є абсолютно жахливим вбивством українців. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в соцмережі X.

«Це абсолютно жахливе вбивство. Умисно вбиваючи немовлят уві сні, Росія заявляє про явну зневагу до будь-яких мирних угод, минулих чи майбутніх. Повинні бути серйозні та негайні наслідки, а не безкарність», – наголосив Ґабріелюс Ландсберґіс.

Як повідомлялося, в Одесі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. Усього внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них – 5 дітей. 

Нагадаємо, останніми з-під завалів будинку дістали тіла двох дітей. Сергій та Злата – діти подружжя військових, що загинуло у результаті атаки. Під завалами також знайшли їхню 7-місячну доньку Лізу. 

Як відомо, неділя, 3 березня, в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих. Серед них, зокрема, чотиримісячний хлопчик зі своєю мамою. Пізніше кількість жертв ворожого удару по одеській багатоповерхівці зросла до десяти. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло немовляти.

До слова, на російську атаку на Одесу відреагували президентка Молдови і посол США в Україні Бріджит Брінк.

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Теги: росія Одеса війна вбивство посол рятувальники Бріджит Брінк

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