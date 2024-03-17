Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
Попередньо, у результаті інциденту ніхто не постраждав
У невизнаному Придністров'ї заявили про атаку на військову частину – там стався вибух, після якого почалася пожежа.
Імовірно, по військовій частині вдарив дрон-камікадзе. Відповідну заяву зробило так зване міністерство держбезпеки Придністров’я. Хто саме стоїть за атакою БпЛА, у Придністров'ї не повідомляють.
Після атаки на аеродромі військової частини згорів вертоліт, цитує місцеві ЗМІ «ТАСС».
Водночас жертв немає, а на місці працюють правоохоронці, які порушили кримінальну справу.
Місцеві пабліки уточнюють, що дрон-камікадзе атакував одну з військових частин, розташованих у Тирасполі.
Раніше у столиці Молдови – Кишиневі – у неділю, 17 березня, чоловік жбурнув через паркан два «коктейля Молотова» у двір посольства Росії, де розташована виборча дільниця.
Нагадаємо, Росія має намір підірвати євроінтеграцію Молдови та зберегти країну у сфері свого впливу й для цього має стратегію, яка розгортатиметься у 2024-2025 роках.
Раніше проросійські активісти з Молдови планували дестабілізувати ситуацію в Бухаресті, в день з’їзду європейської партії EPP.
До слова, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу.
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