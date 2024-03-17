Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину

Наслідки атаки на одну з військових частин Придністров'я

Попередньо, у результаті інциденту ніхто не постраждав

У невизнаному Придністров'ї заявили про атаку на військову частину – там стався вибух, після якого почалася пожежа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Імовірно, по військовій частині вдарив дрон-камікадзе. Відповідну заяву зробило так зване міністерство держбезпеки Придністров’я. Хто саме стоїть за атакою БпЛА, у Придністров'ї не повідомляють.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після атаки на аеродромі військової частини згорів вертоліт, цитує місцеві ЗМІ «ТАСС».

Водночас жертв немає, а на місці працюють правоохоронці, які порушили кримінальну справу.

Місцеві пабліки уточнюють, що дрон-камікадзе атакував одну з військових частин, розташованих у Тирасполі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше у столиці Молдови – Кишиневі – у неділю, 17 березня, чоловік жбурнув через паркан два «коктейля Молотова» у двір посольства Росії, де розташована виборча дільниця.

Нагадаємо, Росія має намір підірвати євроінтеграцію Молдови та зберегти країну у сфері свого впливу й для цього має стратегію, яка розгортатиметься у 2024-2025 роках.

Раніше проросійські активісти з Молдови планували дестабілізувати ситуацію в Бухаресті, в день з’їзду європейської партії EPP.

До слова, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу.