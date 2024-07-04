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У Великій Британії стартувало голосування на дострокових виборах: кому пророкують перемогу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Великій Британії стартувало голосування на дострокових виборах: кому пророкують перемогу
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фото з відкритих джерел

Перші результати по округах можуть стати відомі вже після 23:00 за британським часом

У Сполученому Королівстві 4 липня розпочалося голосування на дострокових виборах, які, як прогнозують, призведуть до переходу влади до лейбористів після 14 років перебування при владі Консервативної партії. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що у четвер – традиційний день голосування – британці визначать новий склад Палати представників і те, яка політична сила сформує новий уряд. 

Виборчі дільниці у 650 округах Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірланії відкриваються о 7:00 за місцевим часом і працюватимуть до 22:00.

Від того моменту одразу розпочинається підрахунок голосів та публікація екзитполів. Перші результати по округах можуть стати відомі вже після 23:00 за британським часом, проте остаточні підсумки оголосять найімовірніше близько 9 години ранку. 

Нагадаємо, британці, згідно з результатами опитувань, опублікованих Politico, змінять чинний уряд на виборах 4 липня, і замість консерватора Ріші Сунака новим прем'єр-міністром стане лейборист Кір Стармер. Вперше за півтора десятиліття до влади прийдуть ліві прогресивні сили. 

Підтримка чинного уряду та прем'єр-міністра напередодні виборів у Великій Британії перебуває на мінімальному рівні. Так, згідно з результатами останнього опитування, представленими Міжнародною маркетингово-дослідною компанією Ipsos, майже 80% британських виборців хочуть зміни уряду на виборах. Така одностайність британців зафіксована вперше за останні 45 років.

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Теги: вибори партії Велика Британія Ріші Сунак

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