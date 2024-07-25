Україна націоналізувала активи ще одного російського олігарха на 2 млрд грн

За даними слідства, щоб приховати від націоналізації продукцію вінницької філії, топменеджмент компанії Кононова намагався вивезти її з України як гуманітарні вантажі

Україна націоналізувала ПрАТ «Вінницяпобутхім», який належав російському олігарху Віктору Кононову на суму 2 млрд грн. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як повідомляється, за матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України ПрАТ «Вінницяпобутхім», яким володів олігарх з Росії Віктор Кононов. Відповідно до матеріалів провадження на цьому підприємстві вироблялася косметична продукція та побутова хімія таких брендів як «Ушастый нянь», «Мистер чистер», «Sarma» тощо.

Загальна вартість націоналізованих активів провідного виробника побутової хімії в Україні становить понад 2 млрд грн.

Встановлено, що Кононов є гендиректором та одним з бенефіціарних власників підсанкційної компанії РФ «Невская косметика», якій належали активи вінницького підприємства. Сам російський мільярдер є публічним прихильником війни проти України та одним з ключових «донорів» бюджету країни-агресора.

За даними слідства, щоб приховати від націоналізації продукцію вінницької філії, топменеджмент компанії Кононова намагався вивезти її з України як гуманітарні вантажі. Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили оборудку і заблокували її у липні 2022 року.

Наразі триває розслідування, яке було розпочато за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації);

ч. 1 ст. 445 (незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала).

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки та Національної поліції арештовано майно колишнього народного депутата, який підозрюється у фінансуванні окупаційних угруповань РФ. Фігурант був довіреною особою президента-втікача Віктора Януковича та входив до забороненої Партії регіонів.

Загальна сума заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Йдеться про банківські рахунки та чотири квартири у Києві, будинок та землю поблизу столиці, а також сім авто преміумкласу, серед яких Maybach.

До слова, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора про арешт яхти Royal Romance, яка належить колишньому народному депутату Віктору Медведчуку, і передачу її в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами.