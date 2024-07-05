У Британії призначили нових міністрів

Новим міністром закордонних справ Великої Британії в уряді Кіра Стармера став Девід Леммі, який замінить на цій посаді Девіда Кемерона

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив склад свого уряду. Про повідомляє офіційний акаунт британського прем’єр-міністра у соцмережі Х.

Новим міністром закордонних справ Великої Британії в уряді Кіра Стармера став Девід Леммі, який замінить на цій посаді Девіда Кемерона.

The Rt Hon David Lammy MP @DavidLammy has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK. pic.twitter.com/NKs1L5gTsp — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 5, 2024

Очільником міністерства оборони призначили Джона Гілі.

The Rt Hon John Healey MP @JohnHealey_MP has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ. pic.twitter.com/K6zP3dO4G5 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 5, 2024

Варто зазначити, що Леммі та Гіллі приїздили до Києва у травні і недвозначно заявляли про підтримку України.

Главою МВС стала членкиня британського парламенту Іветт Купер.

The Rt Hon Yvette Cooper MP @YvetteCooperMP has been appointed Secretary of State for the Home Department @ukhomeoffice. pic.twitter.com/1IXxGXDZjW — UK Prime Minister (@10DowningStreet) — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 5, 2024

Серед інших призначень: Шабана Махмуд обійматиме посаду міністра юстиції, Бріджет Філліпсон стане міністром освіти, Вес Стрітінг - міністром охорони здоров'я.

Нагадаємо, 4 липня у Великій Британії відбулися позачергові парламентські вибори, на яких виграла Лейбористська партія.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії та лідер консерваторів Ріші Сунак підтвердив, що Лейбористська партія здобула перемогу на виборах до парламенту країни. Також стало відомо, що прем'єр Великої Британії Ріші Сунак після програшу на виборах офіційно подав у відставку, яку прийняв король Чарльз ІІІ. Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з перемогою на виборах. Крім того, Зеленський звернувся до прем'єра Британії та лідер консерваторів Ріші Сунака, який програв на виборах до парламенту країни.