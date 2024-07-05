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У Британії призначили нових міністрів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Британії призначили нових міністрів
Кір Стармер оголосив склад свого уряду
фото з відкритих джерел

Новим міністром закордонних справ Великої Британії в уряді Кіра Стармера став Девід Леммі, який замінить на цій посаді Девіда Кемерона

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив склад свого уряду. Про повідомляє  офіційний акаунт британського прем’єр-міністра у соцмережі Х.

Новим міністром закордонних справ Великої Британії в уряді Кіра Стармера став Девід Леммі, який замінить на цій посаді Девіда Кемерона.

Очільником міністерства оборони призначили Джона Гілі.

Варто зазначити, що Леммі та Гіллі приїздили до Києва у травні і недвозначно заявляли про підтримку України.

Главою МВС стала членкиня британського парламенту Іветт Купер.

Серед інших призначень: Шабана Махмуд обійматиме посаду міністра юстиції, Бріджет Філліпсон стане міністром освіти, Вес Стрітінг - міністром охорони здоров'я.

Нагадаємо, 4 липня у Великій Британії відбулися позачергові парламентські вибори, на яких виграла Лейбористська партія.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії та лідер консерваторів Ріші Сунак підтвердив, що Лейбористська партія здобула перемогу на виборах до парламенту країни. Також стало відомо, що прем'єр Великої Британії Ріші Сунак після програшу на виборах офіційно подав у відставку, яку прийняв король Чарльз ІІІ.  Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства. 

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з перемогою на виборах. Крім того, Зеленський звернувся до прем'єра Британії та лідер консерваторів Ріші Сунака, який програв на виборах до парламенту країни.

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Теги: міністр вибори партії Ріші Сунак соцмережі Велика Британія

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