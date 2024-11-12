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Будівництво на мільярд. Кременчуцьку ГЕС захистять від дронів

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Будівництво на мільярд. Кременчуцьку ГЕС захистять від дронів
Кременчуцька ГЕС
Фото з відкритих джерел

Підрядника обрали без конкурсу

ПрАТ «Укргідроенерго» має намір збудувати споруду протидронового захисту на Кременчуцькій ГЕС. Про це «Главкому» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Будівельні роботи виконуватиме приватне акціонерне товариство «Укрсталь Конструкція». З підрядником уклали пряму угоду без проведення відкритих торгів. Документ наразі не опублікований, його обіцяють оприлюднити протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану.

Будівництво повинні завершити до 31 грудня 2025 року. Зведення захисної споруди обійдеться у 977 млн грн.

Згідно з даними системи YouControl, власником компанії «Укрсталь Конструкція» є Віталій Гайдук – один із засновників «Індустріального союзу Донбасу». Фірма також зводитиме антидронові захисні споруди над Київською ГЕС та ГАЕС.

Нагадаємо, що росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища на Донеччині. Пошкодження дамби несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій. Рівень води в межах Великоновосілківської громади піднявся. 

 

 

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Теги: будівництво Кременчук дрон

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