Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр Чехії розповів, що його здивувало під час розмови з Трампом

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр Чехії розповів, що його здивувало під час розмови з Трампом
Трамп подзвонив Фіалі, коли той прямував до Баку
фото з відкритих джерел

Розмова тривала 12 хвилин

Переможець виборів президента у США Дональд Трамп зателефонував прем’єр-міністру Чехії Петру Фіала. Говорили про війну в Україні. Про це повідомило ČTK.

«Розмова здивувала мене з двох боків. Це було справді відкрите обговорення. Дональд Трамп запитав мене про мої думки щодо українсько-російського конфлікту та його вирішення. Я також був здивований сердечністю та доброзичливістю розмови», – сказав Фіала виданню.

Однак чеський прем'єр утримався від коментарів щодо погляду Трампа на російську війну проти України, але зауважив, що вирішення ситуації із російською агресією щодо України «безумовно,буде непростим».

Зазначається, що телефонна розмова тривала близько 12 хвилин. Трамп подзвонив Фіалі, коли той прямував до Баку.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що Дональд Трамп уперше після перемоги на виборах поговорив із Володимиром Путіним. Він порадив російському президенту не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США в Європі. За даними джерел, Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити «вирішення війни в Україні найближчим часом». Офіційно про розмову поки не повідомляла жодна зі сторін. Трамп неодноразово стверджував, що після обрання президентом зможе «впродовж 24 годин» зупинити війну в Україні. Утім як саме – не уточнював. За даними ЗМІ, його «план миру» може передбачати замороження лінії фронту та відкладання амбіцій України щодо вступу до НАТО. В обмін на це США нададуть Україні велику кількість зброї.

В свою чергу МЗС України заперечило, що знало про телефонну розмову Трампа і Путіна.

До слова, адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру у війні в Україні, а не на поверненні окупованих територій. Про це повідомляє ВВС з посиланням на старшого радника Трампа, стратега Республіканської партії Брайана Ланзу.

«Коли Зеленський каже, що бойові дії припиняться тільки після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, робіть це самі», – заявив Брайан Ланза.

За словами Ланзи, Білий дім попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію «реалістичного бачення миру».

Пізніше адміністрація новообраного президента заявила, що політик не виступав від імені Дональда Трампа

Теги: США Дональд Трамп Чехія партії Брайан Ланза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп фанат виключно Трампа
Трамп, Європа, Китай: гра на політичному трикутнику і місце України
6 листопада, 12:10
Путін хоче отримати корейських солдат
Путін використовує договір з КНДР, щоб компенсувати мобілізацію в РФ – ISW
16 жовтня, 04:38
Раніше Трамп припустив, що може програти на виборах глави Білого дому
«Найважливіший день в американській історії». Трамп виступив із заявою
5 листопада, 18:01
Кобахідзе вважає, що правління Трампа забезпечить «перезапуск» американсько-грузинських відносин
Прем’єр Грузії сподівається на «перезапуск» відносин зі США після перемоги Трампа
6 листопада, 15:19
Німеччина продовжує військову допомогу Україні
Чому Німеччині вигідно надавати Україні військову допомогу: аналіз аналітиків
4 листопада, 11:49
МЗС України заперечило, що знало про телефонну розмову Трампа і Путіна – Reuters
МЗС України заперечило, що знало про телефонну розмову Трампа і Путіна – Reuters
Вчора, 01:25
Трамп готується до перемоги на виборах у США
Трамп назвав ключовий фактор успіху на президентських виборах
6 листопада, 09:50
Лідер Китаю привітав Трампа з виграшем на виборах
Сі Цзіньпін привітав Трампа з перемогою на виборах – CNN
7 листопада, 00:47
Взаємини між знаменитим батьком і його дочкою погіршилися після того, як бізнесмен відкрито засудив її трансгендерний перехід
Дочка Ілона Маска залишає США після перемоги Трампа
8 листопада, 11:21

Політика

Прем'єр Чехії розповів, що його здивувало під час розмови з Трампом
Прем'єр Чехії розповів, що його здивувало під час розмови з Трампом
Путін чи Україна? Нова зграя «яструбів» Трампа: досьє на перших членів команди
Путін чи Україна? Нова зграя «яструбів» Трампа: досьє на перших членів команди
Джонсон назвав умову, за якої Британія, можливо, відправить війська в Україну
Джонсон назвав умову, за якої Британія, можливо, відправить війська в Україну
Стало відомо, хто поїде на саміт G20 до Бразилії замість Путіна
Стало відомо, хто поїде на саміт G20 до Бразилії замість Путіна
«Stop Russia!» Українські активісти зірвали виступ Навальної на конференції в Лісабоні
«Stop Russia!» Українські активісти зірвали виступ Навальної на конференції в Лісабоні
У Молдові знову виявлено безпілотник – третій за три дні
У Молдові знову виявлено безпілотник – третій за три дні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2024
31K
Спалений прапор ЄС та десятки затримань. У Варшаві пройшов марш до Дня незалежності
26K
Тепер за принципом Шенгену: Канада скасувала багаторазові візи на 10 років
11K
Франція опинилась на порозі промислової кризи
8348
Втрати ворога станом на 12 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Росіяни завдали ударів по громадах поблизу Запоріжжя, пошкоджена багатоповерхівка
Сьогодні, 23:21
Президент доручив Єрмаку готувати щорічне Послання до Верховної Ради
Сьогодні, 23:09
«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
Сьогодні, 07:25
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 06:00
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:50
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
Сьогодні, 01:59

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua