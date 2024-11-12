Прем'єр Чехії розповів, що його здивувало під час розмови з Трампом

Розмова тривала 12 хвилин

Переможець виборів президента у США Дональд Трамп зателефонував прем’єр-міністру Чехії Петру Фіала. Говорили про війну в Україні. Про це повідомило ČTK.

«Розмова здивувала мене з двох боків. Це було справді відкрите обговорення. Дональд Трамп запитав мене про мої думки щодо українсько-російського конфлікту та його вирішення. Я також був здивований сердечністю та доброзичливістю розмови», – сказав Фіала виданню.

Однак чеський прем'єр утримався від коментарів щодо погляду Трампа на російську війну проти України, але зауважив, що вирішення ситуації із російською агресією щодо України «безумовно,буде непростим».

Зазначається, що телефонна розмова тривала близько 12 хвилин. Трамп подзвонив Фіалі, коли той прямував до Баку.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що Дональд Трамп уперше після перемоги на виборах поговорив із Володимиром Путіним. Він порадив російському президенту не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США в Європі. За даними джерел, Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити «вирішення війни в Україні найближчим часом». Офіційно про розмову поки не повідомляла жодна зі сторін. Трамп неодноразово стверджував, що після обрання президентом зможе «впродовж 24 годин» зупинити війну в Україні. Утім як саме – не уточнював. За даними ЗМІ, його «план миру» може передбачати замороження лінії фронту та відкладання амбіцій України щодо вступу до НАТО. В обмін на це США нададуть Україні велику кількість зброї.

В свою чергу МЗС України заперечило, що знало про телефонну розмову Трампа і Путіна.

До слова, адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру у війні в Україні, а не на поверненні окупованих територій. Про це повідомляє ВВС з посиланням на старшого радника Трампа, стратега Республіканської партії Брайана Ланзу.

«Коли Зеленський каже, що бойові дії припиняться тільки після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, робіть це самі», – заявив Брайан Ланза.

За словами Ланзи, Білий дім попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію «реалістичного бачення миру».

Пізніше адміністрація новообраного президента заявила, що політик не виступав від імені Дональда Трампа.