Японія сформувала новий уряд

Очільником уряду є Фуміо Кісіда

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив новий склад уряду країни. Про це повідомляє Kyodo.

Відомо, що свої посади зберегли генеральний секретар уряду Хірокадзу Мацуно, міністр закордонних справ Есімасу Хаясі, міністр фінансів Сюн'їті Судзукі, міністр державних земель, транспорту, інфраструктури та туризму Тецуо Сайто.

Міністром оборони став Ясукадзу Хамада, який вже обіймав цю посаду з 2008 по 2009 роки. Ексглава Міноборони Нобуо Кісі став радником прем'єр-міністра з питань національної безпеки. Головою міністерства економічної безпеки було призначено голову політичної ради правлячої Ліберально-демократичної партії Санае Такаїті.

Посаду міністра цифровізації отримав Таро Коно, який обіймав посаду голови міністерства закордонних справ з 2017 по 2019 роки. Міністром економіки, торгівлі та промисловості став ексглава мінекономрозвитку країни Ясутосі Нісімура. До цього він відповідав за боротьбу із Covid-19.

Головою МОЗ став Кацунобу Като, посаду міністра юстиції обійняв Ясухіро Ханасі, міністром освіти став Кейко Нагаока.

Зазначається, що уряд Японії у повному складі пішов у відставку перед перестановками в кабінеті міністрів. Спочатку Кісіда планував провести перестановки в уряді на початку вересня, однак змінив своє рішення через зниження підтримки з боку населення.

Як відомо, уряд Японії сьогодні у повному складі пішов у відставку.

Нагадаємо, у липні на виборах до верхньої палати японського парламенту Ліберально-демократична партія (ЛДП) прем'єр-міністра Кісіди Фуміо завоювала більше половини місць (119). На виборах у верхню палату парламенту Японії мандат отримала рекордна кількість жінок (35), що на 7 більше, ніж 2019 року.