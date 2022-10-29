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Чотири країни підпишуть угоду про постачання електроенергії в ЄС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чотири країни підпишуть угоду про постачання електроенергії в ЄС
Грузія та Азербайджан розраховують реалізувати енергетичних проєкт за участю Румунії та Угорщини
фото з відкритих джерел

Грузія та Азербайджан хочуть прокласти лінії електропередач по дну Чорного моря 

Представники Грузії, Азербайджану, Угорщини та Румунії найближчим часом досягнуть угоди про постачання електроенергії в Європейський союз. Про це заявив віце-прем'єр Грузії, глава Мінекономіки Леван Давіташвілі, в інтерв’ю телеканалу «Імеді», повідомляє Грузія Online.

«Найближчим часом між Грузією, Румунією, Угорщиною та Азербайджаном буде досягнуто угоду для того, щоб усі чотири країни одночасно зуміли здійснити цей проєкт, тому що це інвестиція в кілька мільярдів і водночас це дасть змогу підключити безпосередньо Грузію до енергоструктур ЄС», – сказав він.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв минулого тижня під час робочого візиту до Грузії заявив, що Баку збирається постачати на міжнародні ринки 157 ГВт електроенергії через Грузію.

За тиждень до цього у Тбілісі побував міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов. На зустрічі з Давіташвілі він обговорював можливість прокладання лінії електропередач по дну Чорного моря – проєкт, який Грузія та Азербайджан розраховують реалізувати за участю Румунії та Угорщини.

Напередодні прем'єр Угорщини Віктор Орбан за підсумками переговорів зі своїм грузинським колегою Іраклієм Гарібашвілі у Будапешті заявив, що Угорщина потребує закупівлі електроенергії з Азербайджану через Грузію.

До слова, Україна здійснила перший в історії тестовий імпорт електроенергії з Європи.

Теги: електроенергія Європейський союз Грузія Азербайджан Румунія Угорщина

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