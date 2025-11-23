Головна Світ Політика
У Вашингтоні сотні людей вийшли на протест із вимогою імпічменту Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Суспільне

Учасники тримали плакати з написами: «Трамп має піти зараз», «Ти або за Америку, або за Трампа», «Імпічмент тепер!», «Трамп продав Україну»

У столиці США – Вашингтоні відбулася акція протесту проти президента США Дональда Трампа. На вулиці вийшли сотні людей, незадоволених політичним курсом адміністрації. Про це повідомляє кореспондентка «Суспільного», пише «Главком».

Протест розгорнувся на тлі одразу кількох резонансних тем: скандалу з документами Джеффрі Епштейна, посилення антиіміграційних операцій, а також оприлюднення американського «мирного плану» щодо завершення війни Росії проти України.

У Вашингтоні сотні людей вийшли на протест із вимогою імпічменту Трампа фото 1

Учасники тримали плакати з написами: «Трамп має піти зараз», «Ти або за Америку, або за Трампа», «Імпічмент тепер!», «Трамп продав Україну».

Один із протестувальників, Гаррі Раш, різко розкритикував дії президента щодо України:

«Це не «угода» , а капітуляція Путіну. Огидно, що він дає Україні дедлайн підписати документ, до якого вона взагалі не була допущена. Трамп намагається відновити власну велич, а не мир», – сказав учасник акції.

У Вашингтоні сотні людей вийшли на протест із вимогою імпічменту Трампа фото 2
фото: Суспільне

«Я солідарний із Україною та чекаю дня, коли ви виженете Росію зі своєї країни», – додав він.

Інший учасник протесту, Джеремі, зазначив: «Тема імпічменту привела мене сюди. Мирний план, який озвучив Трамп, я не підтримую».

У Вашингтоні сотні людей вийшли на протест із вимогою імпічменту Трампа фото 3
фото: Суспільне

Організатори заявляють, що акції триватимуть і надалі, оскільки дедалі більше громадян США незгодні з політичними рішеннями президента щодо України та міжнародної безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. Пізніше він заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією. 

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

За повідомленням Spiegel, європейські партнери України підготували та передали Сполученим Штатам власну, перероблену версію американського 28-пунктного мирного плану. 

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

