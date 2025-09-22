Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Італії спалахнули масові протести (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В Італії спалахнули масові протести (фото)
Сьогодні у багатьох італійських містах були заплановані демонстрації
фото: reuters

Поліція в бронежилетах і зі сльозогінним газом зіткнулася з протестувальниками біля центрального вокзалу в Мілані

Сьогодні, 22 вересня, мітингувальники заблокували під'їзні дороги до портів Італії, а в центрі Мілана спалахнули сутички під час пропалестинської акції, організованої профспілками на знак протесту проти ізраїльської операції в секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Протестанти заявляють, що прагнуть не допустити використання Італії як перевалочного пункту для постачання зброї та інших ресурсів до Ізраїлю, який веде війну з Хамасом у секторі Газа.

В Італії спалахнули масові протести (фото) фото 1
фото: reuters

Поліція в бронежилетах і зі сльозогінним газом зіткнулася з протестувальниками біля центрального вокзалу в Мілані, а демонстранти намагалися зупинити рух на автомагістралі поблизу міста Болонья.

У південному місті Неаполь відбулися сутички з поліцією, коли протестувальники силою увірвалися на головний залізничний вокзал. Деякі з них на короткий час вийшли на колії, що спричинило затримки в русі поїздів. Тисячі людей вийшли на демонстрації в інших італійських містах, школи були закриті, а деякі види громадського транспорту постраждали від страйків, оголошених профспілками.

В Італії спалахнули масові протести (фото) фото 2
фото: reuters

Видання пише, що правий уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні є традиційним прихильником Ізраїлю в Європі і відмовився слідувати прикладу інших західних країн, які визнали Палестинську державу.

Нагадаємо, Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.

До слова, напередодні визнання Францією палестинської державності Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі. Прапори двох країн були підняті в центрі французької столиці як жест мирної ініціативи в контексті тривалого конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН. 

Читайте також:

Теги: Італія протест Палестина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гарантії безпеки обговорювалися 18 серпня на зустрічі у Білому домі
Мелоні назвала головний пріоритет у переговорах про гарантії безпеки для України
27 серпня, 17:49
Для Палестинської адміністрації це голосування є «історичним кроком»
Генасамблея ООН підтримала створення Палестини
13 вересня, 11:08
Статки Армані оцінюються в 11-13 млрд євро
В Італії відкрито заповіти Джорджо Армані
12 вересня, 14:53
Голосування передує майбутньому саміту ООН, що відбудеться 22 вересня
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави
12 вересня, 20:27
Рютте заявив, що НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий»
Операція НАТО «Східний вартовий», резолюція ООН щодо Палестини. Головне за 12 вересня
12 вересня, 21:20
Десятки тисяч людей протестують проти проєкту шахти в Еквадорі
Золота лихоманка чи екологічна катастрофа? У Еквадорі вийшли на протест десятки тисяч людей
17 вересня, 10:33
Мачу-Пікчу під загрозою втрати статусу Чуда світу
Мачу-Пікчу можуть виключити зі списку Нових семи чудес світу через протести
19 вересня, 11:28
Бенедикт Камбербетч підтримав Палестину на благодійному концерті у Лондоні
Бенедикт Камбербетч підтримав Палестину на благодійному концерті у Лондоні
Вчора, 02:46
Ізраїль готує кілька варіантів дій на випадок видання Палестини Францією
Ізраїль готує жорстку відповідь на ініціативу Макрона
19 вересня, 10:46

Соціум

В Італії спалахнули масові протести (фото)
В Італії спалахнули масові протести (фото)
Сальдо загинув унаслідок удару по Криму? Заява прессекретаря колаборанта
Сальдо загинув унаслідок удару по Криму? Заява прессекретаря колаборанта
Головна російська пропагандистка вперше зізналася, що хвора на рак
Головна російська пропагандистка вперше зізналася, що хвора на рак
Авіакомпанії вигадали підступний спосіб отримати більше грошей з пасажирів
Авіакомпанії вигадали підступний спосіб отримати більше грошей з пасажирів
Парацетамол під час вагітності та ризик аутизму: дослідники у США знайшли зв'язок
Парацетамол під час вагітності та ризик аутизму: дослідники у США знайшли зв'язок
Попит на приватні бункери в Німеччині різко зріс після вторгнення дронів РФ до Польщі
Попит на приватні бункери в Німеччині різко зріс після вторгнення дронів РФ до Польщі

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua