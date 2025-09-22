В Італії спалахнули масові протести (фото)

Сьогодні у багатьох італійських містах були заплановані демонстрації

Поліція в бронежилетах і зі сльозогінним газом зіткнулася з протестувальниками біля центрального вокзалу в Мілані

Сьогодні, 22 вересня, мітингувальники заблокували під'їзні дороги до портів Італії, а в центрі Мілана спалахнули сутички під час пропалестинської акції, організованої профспілками на знак протесту проти ізраїльської операції в секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Протестанти заявляють, що прагнуть не допустити використання Італії як перевалочного пункту для постачання зброї та інших ресурсів до Ізраїлю, який веде війну з Хамасом у секторі Газа.

фото: reuters

Поліція в бронежилетах і зі сльозогінним газом зіткнулася з протестувальниками біля центрального вокзалу в Мілані, а демонстранти намагалися зупинити рух на автомагістралі поблизу міста Болонья.

У південному місті Неаполь відбулися сутички з поліцією, коли протестувальники силою увірвалися на головний залізничний вокзал. Деякі з них на короткий час вийшли на колії, що спричинило затримки в русі поїздів. Тисячі людей вийшли на демонстрації в інших італійських містах, школи були закриті, а деякі види громадського транспорту постраждали від страйків, оголошених профспілками.

фото: reuters

Видання пише, що правий уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні є традиційним прихильником Ізраїлю в Європі і відмовився слідувати прикладу інших західних країн, які визнали Палестинську державу.

Нагадаємо, Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.

До слова, напередодні визнання Францією палестинської державності Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі. Прапори двох країн були підняті в центрі французької столиці як жест мирної ініціативи в контексті тривалого конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН.