Майже 30% бюджету буде виділено на армію, зокрема закупівлі зброї

У Росії затвердили федеральний бюджет на 2026 рік. Протягом останніх двох тижнів документ пройшов через обидві палати парламенту, і тепер його підписав президент РФ Володимир Путін. Як інформує «Главком», про це пише The Moscow Times.

Згідно з документом, наступного року Кремль розраховує зібрати 40,27 трлн рублів (518,9 млрд доларів США) доходів, водночас витрати становитимуть 44,06 трлн рублів (567,8 млрд доларів). Утворений дефіцит становитиме близько 1,6% від загального ВВП країни.

На війну з Україною Росія планує витратити абсолютно рекордні суми. Так, майже 30% бюджету (12,93 трлн рублів або 166,8 млрд доларів) буде виділено на армію, зокрема закупівлі зброї. Як зазначає The Moscow Times, це рекордні військові витрати з часів СРСР.

Однак це ще не все. Близько 3,91 трлн рублів (50,4 млрд доларів) закладено на статтю «національна безпека», з якої фінансуються МВС, Росгвардія, спецслужби і пенетенціарна система. Усі ці відомства з різним ступенем заглибленості також залучені в агресію проти України.

Сукупно витрати російського бюджету на армію і силові органи складуть 16,84 трлн рублів (217,2 млрд доларів), або 38% бюджету. Для порівняння, 2021 року, коли РФ уже готувалася до нападу, цей показник становив (24%).

Зрозуміло, що зростання військових витрат можливе тільки за рахунок скорочення частки інших витрат. Так, частка соціальних витрат російського бюджету скоротилася з довоєнних 38% до 25% наступного року. Витрати на підтримку економіки впали з 17,6% до 10,9%. В обох випадках це найнижчі показники за останні 20 років мінімум.

Раніше очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за постанову №13041 про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Постанову підтримали 268 парламентарів. Вона, зокрема, підтверджує підтримку демократії в країні та легітимність президента України Володимира Зеленського.

Рада наголосила, що саме російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за неможливість проведення виборів у країні. Парламент констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України. Разом з тим, український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах. Його мандат не ставиться під сумнів народом України та Верховною Радою. Також український лідер повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента.