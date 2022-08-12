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Експерти спрогнозували, коли економіка Росії досягне дна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Експерти спрогнозували, коли економіка Росії досягне дна
ВВП Росії в річному обчисленні вже скоротився на 4,7%
фото з відкритих джерел

Війна вже відкинула економіку РФ на чотири роки

Повномасштабна війна РФ проти України відкинула російську економіку на чотири роки, спричинивши один з найтриваліших спадів в історії країни. Про це повідомляє Bloomberg.

ВВП Росії у річному обчисленні скоротився на 4,7% згідно з середнім прогнозом дванадцяти аналітиків, опитаних медіаресурсом.

«Економіка втратить чотири роки зростання, повернувшись у другому кварталі поточного року до показників 2018-го. Ми очікуємо, що скорочення сповільниться в четвертому кварталі, оскільки м'яка грошово-кредитна політика підтримуватиме попит. Водночас у 2023 році економіка втратить ще 2% через те, що заборона на енергоносії в Європі гальмуватиме експорт», – зазначив економіст Олександр Ісаков.

Міжнародні санкції вдарили по російській торгівлі й паралізували такі галузі, як автомобілебудування, водночас скоротилися витрати на споживання.

Хоча економічний спад поки що не настільки стрімкий, як очікувалося, центральний банк прогнозує, що в найближчі квартали він посилиться.

«Криза розвивається по дуже плавній траєкторії, – сказав провідний фахівець з російської економіки Євген Суворов з банку «ЦентроКредит». – У кращому разі економіка сягне свого мінімуму до середини 2023 року».

Водночас банк Росії прогнозує, що ВВП в поточному кварталі впаде на 7% і, можливо, ще більше в останньому. За його оцінками, у другому кварталі економіка скоротилася на 4,3%.

Згідно з прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, щомісячне зниження видобутку нафти розпочнеться в серпні й до початку наступного року нафтовидобуток у Росії знизиться приблизно на 20%.

Як повідомлялося, експерти пророчать Росії найбільшу рецесію з часів розпаду СРСР.

До слова, постачання товарів із Росії до США зменшилися майже вдвічі порівняно з травнем – до $661 млн. За даними США, експорт із Росії зараз навіть нижчий, ніж після кризи у 2008 році.

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Теги: війна росія Україна економіка ВВП

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