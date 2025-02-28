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Переговори у Стамбулі. Лавров розповів, що Росія просила у Штатів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Переговори у Стамбулі. Лавров розповів, що Росія просила у Штатів
Перша сесія російсько-американських переговорів завершилася 18 лютого
фото: росЗМІ

Зазначається, що дискусії відбулись у «змістовному й діловому ключі»

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що під час зустрічі з американськими дипломатами у Стамбулі російська сторона запропонувала відновити пряме авіасполучення й попросила повернути нерухомість у США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал МЗС РФ.

У російському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що 27 лютого «предметно обговорили» з американцями «шляхи подолання численних «подразників», які дістались у спадок від минулої адміністрації».

Зазначають, що дискусії відбулись у «змістовному й діловому ключі». Зокрема, як стверджують у російському МЗС, сторони узгодили відновлення «безперешкодного фінансування» дипломатичних місій і створення «належних умов» для роботи дипломатів.

Крім того, заявляють, що порушували питання щодо повернення шести об’єктів нерухомості, вилучених у США впродовж 2016-2018 років. Зі свого боку, росіяни запропонували американцям розглянути можливість відновлення прямого авіасполучення.

Нагадаємо, переговори між представниками Росії та США завершилися у Стамбулі, вони тривали понад шість годин. Зазначається, що російська делегація залишила резиденцію американського генконсула у Стамбулі, де проходили переговори із представниками США. Нагадаємо, що склад російської делегації, до якої входили представники МЗС, не розголошується.

Як відомо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого.

Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. З боку США у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Американська та російська делегації узгодили чотири пункти за підсумками перших переговорів щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви.

Тим часом президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

До слова, Росія використала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу.

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Теги: росія нерухомість фінансування Telegram президент радник переговори росіяни США

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