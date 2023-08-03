Хвилина мовчання: згадаймо спортсменку Елеонору Мальцеву

Без мами залишився 14-річний син

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Елеонору Мальцеву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

31 липня цього року безжалісна війна забрала життя молодої захисниці, залишивши неповнолітнього сина без мами. На фронті загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева. Спортсменці було 34 роки.

Зараз єдине бажання, як і у вас, швидше перемогти ворога і зберегти більше життів наших мужніх побратимів. Елеонора Мальцева

Елеонора народилася у селищі Коцюбинське Київської області. Закінчила військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Професійно виступала за команду «Біличанка», яка була десятиразовим чемпіоном України з футзалу. Також жінка захищала кольори збірної України з футзалу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що Мальцева була однією з тих, хто брав участь в історичному, першому матчі жіночої збірної України з футзалу, у якому синьо-жовті у вересні 2007 року розгромили суперниць з Узбекистану з рахунком 7:1.

Після початку збройної агресії Росії Елеонора знову повернулася на передову. Жінка також займалася волонтерством.

Життя спортсменки та військової обірвала ворожа ракета під час виконання службового завдання фото: Елеонора Мальцева / Facebook

Елеонора захищала Батьківщину ще з часів АТО. Втім, 31 липня безжалісна війна забрала життя захисниці. Без мами залишився 14-річний син Тимофій.

«У мого сина вже не дитячий стаж за свої 11 років: він чотири рази міняв садок і сім разів переїжджав зі школи до школи. І я мовчу, скільки разів приїжджали бабуся чи дідусь і сиділи з ним, доки я на виїзді. І син залишив друзів, за якими сумує. Він каже так: «Мамо, я пишаюся, що ти військова! Військові нас захищають! Я потерплю скільки треба, доки ти будеш у відрядженнях, бо ти захищаєш мене, нашу землю та наш народ», – зізнавалася Мальцева.

Будь ласка, читайте текст після реклами

4 фото На весь екран





Елеонора Мальцева з сином фото: Елеонора Мальцева / Facebook

Елеонора наголошувала, що її опора – це її батьки та син: «Вони виростили мені синочка, за що я безмежно вдячна! Синочок – вже сам опора для всіх. Без них я б не досягла всього, що маю в ці 34 роки. Їх люблю більше за всіх».

«Безжалісна війна забрала життя військової, волонтерки, футзалістки «Біличанка» та збірної України, а найголовніше – людини з великим серцем, яка безмежно любила Україну! У памʼяті Елеонора залишиться життєрадісною та усміхненою навіть на позиціях. За часів АТО мав нагоду особисто навідувати нашу захисницю. Щирі співчуття рідним та близьким! Схиляємо голови у глибокій скорботі!» – написав Коцюбинський селищний голова Сергій Даніш.

Елеонора Мальцева на фронті фото: Елеонора Мальцева / Facebook

На смерть захисниці також відреагував її однокласник Андрій Ренкас: «Це моя однокласниця, найдобріша, найщиріша. І вона тепер з богами. Елеонора Сергіївна Мальцева – донька, мама, сестра, подруга, офіцер ЗСУ. Ми домовлялись після перемоги обійнятися і заплакати за усіма, але плачу я та всі її рідні та близькі. Вона обʼєднала так багато людей. Просила цінувати подвиги воїнів, бути гідними».

Побратими пам'ятатимуть Елеонору справжньою військовою леді зі сталевими нервами, яка завжди йшла вперед, ніколи не залишаючись позаду.

«Війна тебе загартувала! Бути осторонь бойових дій – це не про тебе! З 2014 року і дотепер успішно виконувала бойові завдання на різних запеклих напрямках. Війна забирає кращих! Не один день і місяць разом виконували завдання на сході нашої країни. Пам'ятатиму тебе усе своє життя!» – написав побратим загиблої.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військовослужбовці на передовій фото з відкритих джерел

Сторінка військовослужбовиці у Facebook заповнена скорботними дописами про загиблих військових. Жінка також просила допомагати ЗСУ.

«Війна подарувала і дарує мені друзів і на жаль частково їх забирає — як у військових які захищають країну, а не відсиджуються. Я набрала багаж і теліжку військових знань завдяки моїм наставникам (яких я відмітити не можу, але коли вони читають то знають, що це про них). І дякую моїм військовим друзям, які постійно розказують як у них на війні — це навчає воєнній справі як треба / не треба робити», – написала кілька місяців тому Елеонора.

Елеонора була позитивною та життєрадісною фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.