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Лише одна країна Європи реально бореться із тютюном: висновок ВООЗ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лише одна країна Європи реально бореться із тютюном: висновок ВООЗ
ВООЗ каже, що багато країн світу не дотримуються вимог щодо зменшення паління
фото з відкритих джерел

У Європі лише Нідерланди запровадили повний пакет заходів ВООЗ щодо боротьби з палінням тютюну

Лише дві країни світу, з яких одна входить до Європейського союзу, виконали всі рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) заходи щодо скорочення тютюнопаління у глобальному масштабі. Про це пише Euronews.

«Я вітаю Маврикій з тим, що він став першою країною в Африці, а Нідерланди – першими в Євросоюзі, які на найвищому рівні впровадили повний пакет заходів ВООЗ щодо боротьби з тютюном», – йдеться у заяві генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейєсуса.

Згідно з останньою доповіддю організації, значного прогресу у боротьбі з тютюном також досягли Бразилія та Туреччина. 

Паління тютюну є причиною 8,7 млн. смертей на рік у всьому світі і близько 700 тис. смертей на рік у Європейському Союзі. За даними Єврокомісії, куріння залишається «найбільшим ризиком для здоров'я, якого можна уникнути, і найбільшою причиною передчасної смерті в ЄС».

«Як і раніше 2,3 мільярда людей у ​​44 країнах беззахисні у боротьбі з палінням, що створює загрозу для їхнього здоров'я та фінансів», – зазначає директор департаменту ВООЗ з питань зміцнення здоров'я Рюдігер Креч.

«У 53 країнах досі не введена повна заборона на паління в медичних установах. Це неприпустимо і неприйнятно», – підкреслив він.

За даними ВООЗ, з 8,7 млн ​​осіб, які вмирають у світі від цигарок, близько 1,3 млн з них припадає на людей, які не вживають тютюн, включаючи немовлят та дітей.

«Заборона на паління рятує життя людей, оскільки знижує вплив пасивного куріння, а також призводить до зміни соціальних норм. Коли заборони на на цигарки працюють, приміщення частіше стають вільними від диму, більше курців мотивовано відмовитися від цієї звички, менше дітей піддається спокусі спробувати палити», – написав Креч у передмові доповіді ВООЗ.

ВООЗ рекомендує проводити моніторинг споживання тютюну та профілактику, захищати людей від диму, пропонувати допомогу у відмові від куріння, попереджати людей про шкоду куріння, запроваджувати заборони на рекламу та підвищувати податки на тютюн.

Нагадаємо, за прикладом кількох інших країн Польща незабаром стане країною, вільною від тютюну. З 2030 року буде введена абсолютна заборона на тютюнові вироби. Але в деяких країнах ЄС від тютюну плануть відмовитись ще раніше, пише польське видання Farmer.

Наразі у Польщі виробництво тютну коливається в районі 20 тис. т, і таким чином країна займає третє місце серед країн ЄС за обсягом виробництва.

Чотири найбільші світові тютюнові концерни мають свої заводи в Польщі. У майбутньому традиційні продукти будуть замінені альтернативними бездимними продуктами, менш шкідливими для здоров'я, і це відкриває  додаткові можливості для польських виробників тютюну.

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Теги: Нідерланди тютюнові вироби ВООЗ

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