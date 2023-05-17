Контрольована Росією дамба загрожує затопленням на півдні України – The New York Times

Рівень води у водосховищі досяг історичного мінімуму, а дамба на лінії фронту стала напруженою точкою протягом війни

Водосховище, яке забезпечує питну воду на південь України, стикається з небезпекою повеней, оскільки рівень води досяг 30–річного максимуму, повідомляє The New York Times. Згідно з даними альтиметрії, яка використовує супутники для вимірювання висоти, виявлено раптове підвищення рівня води в Каховському водосховищі. Закордонна сільськогосподарська служба США зафіксувала рекордно високий рівень, який не був зафіксований з 1992 року. Російські війська контролюють дамбу та електростанцію поряд, які відповідають за регулювання рівня води у водосховищі.

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Аналіз супутникових знімків підтверджує значне підвищення рівня води, який вже покриває піщані коси на водному шляху. Останніми днями водосховище набуло ще більш загрозливого рівня, і здається, що фактично переливається через греблю дамби.

Ця раптова зміна ситуації настала всього за кілька місяців після досягнення водосховищем історичного мінімуму. Раніше уряд України висловлював занепокоєння щодо нестачі питної води, води для сільського господарства та для охолодження Запорізької атомної електростанції, яка розташована поблизу. До кінця лютого рівень води був значно нижчим за середній показник.

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Відео та супутникові знімки з кінця минулого року показують, що принаймні три затвори, що контролюють потік води через дамбу, були відкриті, і це, очевидно, стало наслідком дій російських сил, які тимчасово контролюють Каховську електростанцію. Це дозволило воді протікати через греблю з надзвичайною швидкістю, навіть при невеликій кількості води, яка надходила з верхніх сточищ.

Точні причини такого значного підвищення рівня води поки що невідомі. Однак Девід Хелмс, колишній метеоролог ВПС США та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, який вивчає дамбу, вказує на те, що російські війська, ймовірно, залишили надто мало воріт відкритими для контролю потоку води зі снігового танення та весняних дощів. Він порівнює цю ситуацію з дірявим відром, де води надходить набагато більше, ніж може бути відведено.

Дамба, яка розташована на лінії фронту, була епіцентром напруженості протягом всієї війни. У серпні був здійснений удар української артилерії по мосту на дамбі, хоча сама дамба не постраждала. У листопаді російські війська навмисно зруйнували частину дороги біля воріт дамби, розташованої у небезпечній близькості до важливої інфраструктури.