Президент Зеленський потиснув руку Тихановській

Зеленський зустрівся із білоруською опозиціонеркою в німецькому Аахені

У німецькому Аахені відбулася церемонія вручення премії імені Карла Великого, яку цього року отримав президент України Володимир Зеленський. Серед присутніх була й білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська. Політики потисли руки, пише видання «Наша Ніва».

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На церемонії також був канцлер ФРН Олаф Шольц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

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Разом із Тихановською від Білорусі приїхали Тетяна Хомич (сестра Марії Колесникової) та Вероніка Цепкало як лауреати премії минулого року.

Міжнародна премія імені Карла Великого – одна з найзначніших європейських нагород, вона вручається з 1950 року людям та організаціям за їхню провідну роль у об'єднанні Європи. У 2019 році премії був удостоєний генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, за рік до цього – президент Франції Еммануель Макрон, 2017-го нагороду отримав британський історик Гартон Еш, а 2016-го – Папа Франциск.

У різні роки цієї премії серед інших удостоїлися король Іспанії Хуан Карлос I, Папа Іван Павло II, колишній верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Хав'єр Солана, колишня канцлер ФРН Ангела Меркель та голова Європейської ради Херман Ван Ромпей.

Раніше повідомлялося, що Мінський обласний суд засудив до восьми років колонії колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича у кримінальній справі про змову для захоплення влади.

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Також білоруський суд призначив 15 років тюрми білоруській опозиціонерці Тихановській. Тихановську нібито визнано у навмисних діях, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі. Також суд Лукашенка засудив відомих медійниць до 12 років колонії.