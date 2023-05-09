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Путін заявив, що війну розпочав Захід. Прем'єр Британії відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін заявив, що війну розпочав Захід. Прем'єр Британії відреагував
Ріші Сунак: «Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне вторгнення в Україну, і це Путін»
фото з відкритих джерел

Лондон залишається непохитним у підтримці народу України

За незаконне та неспровоковане повномасштабне вторгнення до України відповідальний лише президент-диктатор РФ Володимир Путін. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак коментуючи заяву Путіна на параді в Москві про те, що Захід розпалив війну, передає The Telegraph.

«Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну, і це президент Путін. Злочини, які вчиняються, жахливі. Страждання, яких зазнає український народ, жахливі», – наголосив Сунак.

Прем’єр зазначив, що Лондон залишається непохитним у підтримці народу України.

Нагадаємо, у Москві, сьогодні, 9 травня, пройшов святковий парад, приурочений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну про Росії й неонацистську нечисть.

На параді була відсутня авіація й танки (окрім музейного Т-34).

Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й «неонацистську нечисть».

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Теги: Велика Британія війна росія окупанти

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