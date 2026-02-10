Головна Світ Політика
ЄС запропонував санкції проти портів у Грузії та Індонезії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
ЄС запропонував санкції проти портів у Грузії та Індонезії
Євросоюз уперше націлив санкції на іноземні порти
фото: Reuters

Обмеження стосуються об’єктів, які обробляють російську нафту

Європейський Союз уперше запропонував запровадити санкції проти портів у третіх країнах, які обробляють російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Згідно з пропозицією, з якою ознайомилося агентство, ЄС пропонує включити до санкційного списку порт Кулеві в Грузії та порт Карімун в Індонезії. У разі ухвалення обмежень компаніям і фізичним особам із країн Євросоюзу буде заборонено здійснювати будь-які операції з цими об’єктами.

Як зазначається, це стане першим випадком, коли Європейський Союз націлиться на порти третіх держав у рамках санкційної політики проти Росії. Запропоновані обмеження є частиною 20-го пакета санкцій, підготовленого у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Документ був спільно розроблений дипломатичною службою ЄС, Європейською службою зовнішніх дій (EEAS) та Європейською комісією і представлений державам-членам у понеділок. Для його ухвалення потрібна одностайна підтримка всіх країн Євросоюзу.

Окрім портів, пакет передбачає нові заборони на імпорт низки металів, зокрема нікелевих злитків, залізної руди та концентратів, необробленої й обробленої міді, а також різних видів металобрухту, включаючи алюміній. Також пропонується обмежити імпорт солі, аміаку, гальки, кремнію та хутра.

Пропозиція вперше передбачає застосування інструменту протидії обходу санкцій щодо третьої країни. Зокрема, планується заборонити продаж до Киргизстану металорізальних верстатів і комунікаційного обладнання для передачі голосу, зображень і даних, включаючи модеми та маршрутизатори.

ЄС також запропонував додати до санкційного списку два киргизькі банки: Keremet та OJSC Capital Bank of Central Asia – за надання послуг з криптоактивів Росії, а також фінансові установи в Лаосі та Таджикистані. Водночас пропонується виключити зі списку дві китайські кредитні установи. У разі затвердження банки підпадуть під заборону здійснення операцій із фізичними особами та компаніями ЄС.

До системи санкцій, яка передбачає заморожування активів і заборону на поїздки, Європейська служба зовнішніх дій запропонувала додати 30 осіб і 64 компанії. Серед них: «Башнефть», дочірня структура російського нафтового гіганта «Роснефть», а також вісім російських нафтопереробних заводів, включаючи підприємства в Туапсе та Сизрані. Водночас пропозиція не включає компанії «Роснефть» і «Лукойл», які вже перебувають під санкціями США.

Раніше, танкер «тіньового флоту» Росії Aquila II, був перехоплений силами США після порушення встановленого санкційного режиму. За даними американської сторони, судно відстежували від моменту його перебування в Карибському морі до переходу в Індійський океан, де військово-морські сили США здійснили операцію з його зупинки. Обмеження щодо таких суден передбачають заборону участі в міжнародних перевезеннях, пов’язаних із транспортуванням підсанкційної російської нафти.

Теги: Європа санкції нафта

