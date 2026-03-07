Головна Гроші Економіка
Ціни на бензин: яка вартість станом на 7 березня 2026

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Ціни на бензин: яка вартість станом на 7 березня 2026
Мережі АЗС оновили ціни на бензин і дизель
фото: glavcom.ua

Вартість бензину А-95 стартує від 67,99 грн за літр, преміальне пальне перевищує 80 грн

На автозаправних станціях Києва станом на ранок 7 березня ціни на бензин і дизель залишилися майже без змін порівняно з вечором попереднього дня. Про це повідомляє «Главком»

Станом на ранок 7 березня подальшого зростання вартості пального не зафіксовано. Крім того, на столичних автозаправних станціях наразі немає значних черг.

Оновлені ціни на пальне у Києві такі:

• бензин А-95 – від 68,99 грн за літр;
• бензин А-100 – від 79,90 грн за літр;
• дизельне паливо – від 66,99 грн до 73,99 грн за літр.

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 69,90 72,90 70,86 74,90 79,90 40,00
OKKO 70,99 73,99 73,99 76,99 80,99 41,99
WOG 70,99 73,99 73,99 76,99 80,99 41,98
KLO 70,49 74,89 73,59 76,69 81,29 69,49 41,60
SOCAR 70,99 74,99 71,99 75,99 80.99 41,98
UKRNAFTA 68,99 71,99 68,99 79,99 65,99 40,99
БРСМ 65,99

66,99

 68,99 38,49

Ціни на дизельне пальне на великих мережевих АЗС також залишаються високими. 

До слова, світові ціни на нафту трохи знизилися вперше за останні шість днів. Перед цим вони швидко росли. На ринок вплинули новини про те, що влада США може втрутитися у торгівлю нафтовими контрактами, а також дозволила частково купувати російську нафту, щоб зменшити дефіцит на ринку.

Нагадаємо, що станом на ранок 5 березня бензин і дизель на частині автозаправних станцій подорожчали.

Економіка
Ціни на бензин: яка вартість станом на 7 березня 2026
Металурги просять уряд не підвищувати обов'язкову частку імпорту електроенергії промисловістю
Металурги просять уряд не підвищувати обов'язкову частку імпорту електроенергії промисловістю
Уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні: на що підуть кошти
Уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні: на що підуть кошти
Списання вагонів за віком суперечить підходам ЄС і створює економічні ризики – ICC
Списання вагонів за віком суперечить підходам ЄС і створює економічні ризики – ICC
Ціни на бензин: яка вартість станом на 6 березня 2026
Ціни на бензин: яка вартість станом на 6 березня 2026
Ринок сільгоспземель в Україні встановив новий рекорд
Ринок сільгоспземель в Україні встановив новий рекорд

