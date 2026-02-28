Головна Країна Події в Україні
Reuters: Зупинка «Дружби» загрожує повному припиненню видобутку нафти в Україні

Reuters: Зупинка «Дружби» загрожує повному припиненню видобутку нафти в Україні
Примусова зупинка «Дружби» постачання б’є по фінансовій стабільності України

Через тривалий простій нафтопроводу «Дружба» Україна опинилася перед ризиком повної зупинки власного видобутку сировини. Як повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в галузі, цей маршрут використовувався не лише для транзиту російського палива, а й став критичним каналом для експорту української нафти до Євросоюзу. Про це пише «Главком».

Раніше Україна мала змогу забезпечувати внутрішню переробку завдяки Кременчуцькому НПЗ (потужністю 19 млн тонн на рік) та низці дрібніших підприємств. Однак після того, як у середині 2025 року Росія остаточно знищила останні діючі нафтопереробні потужності країни, Київ постав перед дилемою: куди дівати видобуту сировину. У ситуації, коли власні заводи не працюють, «Дружба» залишилася єдиним доступним шляхом для збуту нафти на зовнішні ринки.

Згідно з даними розслідування, протягом кількох місяців до масштабної атаки на інфраструктуру, яка сталася 27 січня, Україна активно закачувала нафту в систему через вузол у Бродах. Обсяги постачань сягали близько 40 000 тонн щомісяця. Кінцевим пунктом призначення була європейська нафтова компанія MOL, на заводах якої в Угорщині та Словаччині перероблялася українська сировина.

Примусова зупинка цього каналу постачання б’є по фінансовій стабільності держави. Експорт нафти був важливим джерелом валютних надходжень, які допомагали стримувати дефіцит бюджету. Експерти галузі попереджають: якщо роботу трубопроводу не вдасться відновити найближчим часом, українські компанії будуть змушені законсервувати свердловини, оскільки накопичувати нафту без можливості її переробки чи продажу стане технічно неможливо.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поділився деталями своєї телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася у п'ятницю, 27 лютого.

Головною темою спілкування стала ситуація із транзитом російської нафти словацьким споживачам територією України. Фіцо звернувся до Зеленського із запитом про терміни та саму можливість відновлення поставок, наголосивши, що Словаччина має на цей імпорт законне право. 

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав національного оператора енергомереж розглянути можливість тимчасового припинення аварійного експорту електроенергії до України у разі, якщо транспортування нафти трубопроводом «Дружба» не буде відновлено. 

«Я виконав те, що оголосив у суботу: «Якщо в понеділок не буде відновлено постачання нафти до Словаччини, я попрошу SEPS, державну акціонерну компанію, припинити аварійні поставки електроенергії до України», – йдеться у заяві.

