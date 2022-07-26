Газовий терор Кремля. Німецький урядовець звернувся до громадян та бізнесу

Глава Мінекономіки Німеччини закликав готуватися до погіршення ситуації із забезпеченням газом

Віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек назвав ситуацію із забезпеченням газу в країні «серйозною» та закликав до скорочення його споживання на 15-20%.

В ефірі телеканалу ARD він, посилаючись на оголошення «Газпрому» про подальше скорочення постачання палива з 27 липня, сказав, що «до цього треба бути готовим», і «це серйозна ситуація».

Хабек зазначив, що Німеччина продовжить отримувати газ з Нідерландів та Норвегії, «ми зможемо продовжувати заповнювати сховища, але як швидко і в яких обсягах» буде ясно пізніше. Він додав, що «у нас не буде газу удосталь».

Міністр звернувся із закликом скоротити споживання газу на 15-20%, щоб уникнути того, що «певні виробничі ланцюжки просто перестануть існувати в Німеччині чи Європі».

Чиновник пообіцяв, що у разі дефіциту газу насамперед постраждають промислові галузі, тоді як будуть вжиті заходи щодо забезпечення житлових будинків та таких об'єктів інфраструктури, як лікарні.

Нагадаємо, 20 липня Єврокомісія запропонувала європейський план скорочення попиту на газ.

«Комісія пропонує новий законодавчий інструмент та європейський план скорочення попиту на газ, щоб зменшити споживання газу в Європі на 15% до наступної весни», – йшлося у комюніке ЄК, опублікованому в Брюсселі.

Пропозицію Європейської комісії має розглянути та затвердити Рада ЄС.