Парфуми, якими користувався Гай Юлій Цезар, скоро з'являться на полицях магазинів

Парфуми містять ноти ладану, цитрусових, уда та амбри, а також інші популярні в ті часи інгредієнти

Міжнародна група вчених успішно відтворила парфуми, якими, ймовірно, користувався римський імператор Цезар. Цей унікальний аромат був створений на основі письмових свідчень того часу та археологічних даних. Про це пише Arkenews.

У Стародавньому Римі були популярні різноманітні парфумерні ноти, такі як троянда, нарцис, крокус та гіркий мигдаль. Проте, парфуми високопоставлених осіб, зокрема Цезаря, були особливими та унікальними.

Дослідження, проведене доцентом Дженкером Атілою з Університету Сівас Джумхурієт за підтримки парфумерів з Мілану та дизайнера Біхтер Тюркан Ергюль, дозволило відтворити цей історичний аромат.

Парфуми містять ноти ладану, цитрусових, уда та амбри, а також інші інгредієнти, які були популярними в ті часи, такі як м'ята, троянда, жасмин, лаванда, ірис та ладанник.

Ці унікальні парфуми, що дозволяють відчути аромат, яким користувався один з найвідоміших історичних діячів, з'являться у продажу в Туреччині, Франції та Італії вже в жовтні.