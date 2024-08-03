Атака дронів на Вінниччину: вогонь гасили два пожежних потяги
У результаті влучання виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури
У ніч проти суботи, 3 серпня, ворог атакував Вінницьку область безпілотниками. У результаті влучання виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Про це інформує ДСНС України.
На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 64 чоловіки особового складу та 23 одиниці техніки. Для забезпечення безперебійної подачі води задіювали два пожежних потяги від «Укрзалізниці».
В області було оголошено повітряну тривогу. Повітярні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Вінниччини. Наразі в області оголошено відбій.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 3 серпня, під час повітряної тривоги, в Одесі пролунали вибухи.
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