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Атака дронів на Вінниччину: вогонь гасили два пожежних потяги

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Атака дронів на Вінниччину: вогонь гасили два пожежних потяги
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 64 чоловіки особового складу та 23 одиниці техніки
фото: ДСНС України/Telegram

У результаті влучання виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури

У ніч проти суботи, 3 серпня, ворог атакував Вінницьку область безпілотниками. У результаті влучання виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Про це інформує ДСНС України.

На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали.

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фото: ДСНС

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 64 чоловіки особового складу та 23 одиниці техніки. Для забезпечення безперебійної подачі води задіювали два пожежних потяги від «Укрзалізниці».

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В області було оголошено повітряну тривогу. Повітярні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Вінниччини. Наразі в області оголошено відбій.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 3 серпня, під час повітряної тривоги, в Одесі пролунали вибухи.

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Теги: ворог Щастя населення пожежа

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