Найбільший НПЗ у світі купуватиме російську нафту за рублі – Reuters

Угода з «Роснєфть» передбачає знижки на російську нафту для Reliance

Довгостроковий контракт із Росією допоможе індійській компанії Reliance забезпечити постачання дешевої російської нафти

Індійська компанія Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, уклала однорічну угоду з російською компанією «Роснєфть» про закупівлю 3 млн барелів нафти на місяць. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела.

Зазначається, що розраховуватися за російську нафту індійська компанія погодилася у рублях. Водночас угода з «Роснєфть» передбачає знижки на російську нафту для Reliance.

Довгостроковий контракт із Росією допоможе Reliance забезпечити безперебійне постачання дешевої російської нафти, тоді як пропозиція сировини на світовому ринку обмежена через скорочення видобутку країнами ОПЕК+. Деталі угоди не розкриваються, але відомо, що «економічна ефективність продажів компанії зумовлена, зокрема, податковим законодавством Російської Федерації».

Reliance не відповіла на запит агентства про коментарі.

Джерела Reuters кажуть, що за умовами угоди, яка набрала чинності з 1 квітня, Reliance закуповує дві партії нафти Urals обсягом по 1 млн барелів, а також один-два вантажі сорту ESPO Blend обсягом близько 700 тис. барелів. Крім того, компанія має опціон на придбання до чотирьох партій Urals додатково.

Reliance погодилася зробити оплату за нафту в російських рублях через індійський банк HDFC та російський Газпромбанк, повідомили джерела.

Раніше стало відомо, що індійський холдинг Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, не прийматиме нафту з танкерів російської компанії «Совкомфлот» (СКФ) через нещодавні санкції США.

До слова, обмеження цін G7 на поставки російської нафти скорочує доходи РФ, а ефективності механізму сприяють нещодавні дії індійських нафтопереробників. Про це пише Reuters із посиланням на офіційні особи США.