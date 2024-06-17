Індія пояснила, чому не підтримала спільне комюніке Глобального саміту миру

78 країн підписали спільне комюніке Саміту миру

Індія не підтримала спільне комюніке Саміту миру, адже вважає, що тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

У МЗС зауважили, що продовжуватимуть співпрацювати з обома сторонами конфлікту, щоб сприяти серйозним зусиллям для досягнення міцного миру в Україні.

«Наша участь у цьому саміті та постійна взаємодія з усіма зацікавленими сторонами спрямовані на розуміння різних думок, підходів і варіантів для пошуку шляху вперед для стійкого вирішення конфлікту. На нашу думку, тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру. Згідно з цим підходом, ми вирішили уникати зв’язків зі Спільним комюніке чи будь-яким іншим документом, що випливає з цього саміту», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що кількість країн-підписантів спільного комюніке Саміту миру зменшилася з 80 до 78. Зі списку були прибрані Ірак та Йорданія.

Зауважимо, що серед підписантів немає Індії, Бразилії, Саудівської Аравії, Мексики, ПАР, ОАЕ, Індонезії, Таїланду, Вірменії.

Як відомо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому взяли лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До слова, агентство Reuters уже опублікувало проєкт підсумкової декларації Глобального саміту миру. Кулеба уточнив, що до комюніке зможуть приєднатися й ті країни, які не беруть участь у саміті.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.