Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч

Після вибухів у Дніпрі піднявся стовп диму

У ніч на 4 червня в Дніпрі пролнулали вибухи. У Деснянському районі Києва загорілося складське приміщення. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 4 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи в Дніпрі

Близько 5:00 у Дніпрі під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Після вибухів у місті піднявся стовп диму, повідомляють місцеві пабліки. За словами мешканців, у Дніпрі виникла пожежа.

Пожежа в Деснянському районі Києва

На вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва загорілося складське приміщення. Про це повідомляє КМДА.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 м.кв.

Користувачі соцмереж публікували фото диму, який видніється з різних районів столиці. Як зазначила пресслужба КМДА, на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Білий дім повідомив, чи буде розширено дозвіл на удари по Росії зброєю США

США найближчим часом не планують змінювати підхід до дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

Представник адміністрації США не виключив можливості розширення дозволу на удари по РФ для України у майбутньому. Водночас він наголосив, що не буде робити оголошень до ухвалення таких рішень, але нагадав, що США змінюють та розвивають підтримку України відповідно до розвитку ситуації на полі бою.

США і ЄС запровадили санкції проти Ірану за розробку та передачу дронів РФ

Сполучені Штати Америки і Європейський союз запровадили санкції проти низки іранських компаній, які пов'язані з розробкою безпілотників та їх передачею Росії.

Під санкції потрапили чотири іранські організації, які пов’язані з компанією Rayan Roshd Afzar, а також іранським керівником Iran Aviation Industries Organisation, дочірньою компанією міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану, яка контролює виробників безпілотників, серед яких Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company та Qods Aviation Industries.

Бельгія пропонує позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Бельгія, яка зараз головує в Раді Європейського Союзу, закликає уряди країн-членів ЄС подумати над початком процедури позбавлення права голосу Угорщини. Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб в інтерв'ю виданню Politico.

«У нас є Європа, яка важко просувається вперед, і, на жаль, деякі держави, зокрема одна держава, все частіше приймають позицію блокування та вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість ухвалити рішення: активувати сьому статтю до кінця, що передбачає припинення права вето», – сказала вона.

Також міністерка зазначила, що для Європи настає момент істини. За її словами, країни ЄС мають реформувати механізми, якщо вони не працюють.