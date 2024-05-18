Сигнали, які можуть вказувати про наближення мирних переговорів
Кремль хоче максимально покращити свою переговорну позицію
Можна із впевненістю констатувати, що почався процес тестування мирного кейсу.
Візит держсекретаря США Блінкена в Київ був покликаний отримати згоду Києва на запуск мирного діалогу із Росією та попередній погляд України на можливі компроміси.
Від Путіна з Пекіну також поступив такий сигнал. Причому, дуже символічно, що повномасштабну війну проти України Росія починала після зустрічі Путіна з Сі Цзіньпіном у лютому 2022 р., і публічна готовність до мирне врегулювання артикулюється під час останнього візиту Путіну до Пекіну.
В цьому ключі Бюргенштокський саміт миру, який готується Україною, стане лише проміжним етапом, який має сформувати спільний українсько-західний погляд на вихід з війни та «підтягнути «максимальну кількість країн Глобального Півдня до нього.
А вже потім буде визначений безпосередній формат ймовірних перемовин за участі України, Росії та провідних держав світу.
Тому зараз слід очікувати спроб Росії максимально підвищити свої «акції» перед великими перемовинами. Звідси – природа харківського наступу Росії, перспектива розгортання бойових дій на прикордонні із Сумщиною, чутки про можливий новий наступ росіян.
Кремль хоче максимально покращити свою переговорну позицію, щоб потім обміняти здобуті території в останній період і подати це як компроміс, зберігши раніше набуті.
США також намагається продемонструвати свій хід у вигляді натяку на дозвіл використовувати американську зброю для ударів по території Росії.
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