Ірак відновив експорт курдської нафти до Туреччини після понад дворічної перерви

Ірак офіційно поновив транспортування сирої нафти з регіону Курдистан до Туреччини через нафтопровід Кіркук-Джейхан. Поставки стартували вранці 27 вересня о 06:00 за місцевим часом, після укладення тимчасової угоди між федеральним урядом Іраку, урядом Курдистану та міжнародними нафтовими компаніями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як повідомило Міністерство нафти Іраку, перезапуск відбувся без технічних проблем, у штатному режимі. Очікується, що щодня транспортуватимуть від 180 тис. до 190 тис. барелів сирої нафти до турецького порту Джейхан. Надалі цей обсяг може зрости до 230 тис. барелів на добу.

Reuters пише, що на відновлення експорту активно тиснули США, які розраховують на збільшення постачання нафти на світові ринки на тлі зростання видобутку країн ОПЕК+.

Представник Іраку в ОПЕК Мохаммед аль-Наджар зазначив, що країна має потенціал для збільшення обсягів експорту, не виходячи за межі квоти у 4,2 млн барелів на добу. Заступник міністра нафти Бассем Мохамед додав, що загальний обсяг експорту може сягнути 3,6 млн барелів на добу вже найближчими днями.

Транзит через трубопровід Кіркук-Джейхан був припинений у березні 2023 року після рішення Міжнародної торгової палати, яке зобов'язало Туреччину виплатити Іраку 1,5 млрд доларів компенсації за несанкціонований експорт нафти з боку курдської влади.

Новий план передбачає, що уряд Курдистану передаватиме щонайменше 230 тис. барелів на добу державній нафтовій компанії SOMO, а ще 50 тис. – залишатимуться для внутрішнього споживання регіону. Продажем нафти з турецького порту займатиметься незалежний трейдер за цінами SOMO.

Відновлення поставок також підтвердив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар.