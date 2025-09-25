Туреччина заявила про історичний обов'язок захищати кримських татар

Міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер наголосив, що країна продовжить докладати зусиль для того, щоб посилити голоси кримських татар

Міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер зазначив, що країна твердо стоїть на позиції підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим

Туреччина з 2014 року послідовно не визнає анексію українського Криму Росією і вважає своїм «історичним та моральним обов'язком» захищати права кримських татар. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер під час виступу на П'ятому саміті міжнародної Кримської платформи в Нью-Йорку, інформує «Главком».

За словами Гюлера, Туреччина не розмежовує питання мирного врегулювання ситуації в Криму з досягненням справедливого та сталого миру для всієї України. Міністр підкреслив, що його країна твердо стоїть на позиції підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим.

Він наголосив, що Анкара сприймає захист прав кримських татар не лише як елемент зовнішньої політики, а як свій обов'язок. Гюлер додав, що Туреччина продовжить докладати зусиль для того, щоб посилити голоси кримських татар, захистити їхні права, а також забезпечити їхню свободу і гідність. Він також відзначив зусилля України в цьому напрямку.

