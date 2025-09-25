Головна Світ Політика
Туреччина заявила про історичний обов'язок захищати кримських татар

Аліна Самойленко
Міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер наголосив, що країна продовжить докладати зусиль для того, щоб посилити голоси кримських татар
Міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер зазначив, що країна твердо стоїть на позиції підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим

Туреччина з 2014 року послідовно не визнає анексію українського Криму Росією і вважає своїм «історичним та моральним обов'язком» захищати права кримських татар. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер під час виступу на П'ятому саміті міжнародної Кримської платформи в Нью-Йорку, інформує «Главком».

За словами Гюлера, Туреччина не розмежовує питання мирного врегулювання ситуації в Криму з досягненням справедливого та сталого миру для всієї України. Міністр підкреслив, що його країна твердо стоїть на позиції підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим.

Він наголосив, що Анкара сприймає захист прав кримських татар не лише як елемент зовнішньої політики, а як свій обов'язок. Гюлер додав, що Туреччина продовжить докладати зусиль для того, щоб посилити голоси кримських татар, захистити їхні права, а також забезпечити їхню свободу і гідність. Він також відзначив зусилля України в цьому напрямку.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити ефективність і подальший розвиток ініціативи PURL. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, передає «Главком».

Під час зустрічі глава держави висловив подяку за підтримку України, особливо відзначивши PURL – спільний проєкт НАТО і США. Ця ініціатива дозволяє Україні купувати американське озброєння за фінансової підтримки країн-членів Альянсу.

Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у Постійному представництві України при ООН. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, пише «Главком».

За словами Зеленського, однією з головних тем переговорів стало посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, йшлося про важливість її зміцнення напередодні зими, коли очікується збільшення кількості російських обстрілів.

Раніше Україна та Сирія підписали Спільне комюніке, яке офіційно відновлює дипломатичні відносини між двома країнами. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей крок є важливим для обох держав, і висловив готовність підтримувати сирійський народ на шляху до стабільності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост Зеленського у телеграм-каналі.

Як відомо, президент України та президент Сирії Ахмед аш-Шараа провели переговори, під час яких обговорили перспективні сфери для подальшої співпраці, а також безпекові загрози, з якими стикаються обидві країни. Сторони наголосили на важливості протидії цим загрозам.

