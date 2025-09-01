Україна недоотримає 3 млн тонн зерна для експорту. Мінекономіки назвало причину

Сумарний врожай зернових і олійних у 2025 році очікується на рівні 76 млн тонн

Україна недоотримає 3 млн тонн зерна для експорту через відсутність зрошення в південних регіонах і пов'язані із цим втрати врожаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра економіки Тараса Висоцького в інтерв'ю «Цензор.Нет».

За словами міністра, наразі експорт формується на рівні 40 млн тонн зерна. Якби не посуха, то було б 43 млн тонн. «Якщо умовно експорт зменшиться на 8%, то глобально це не впливатиме на обсяги експорту», – пояснив він.

За попередніми оцінками Мінекономіки, сумарний врожай зернових і олійних у 2025-му очікується на рівні 76 млн тонн. «Попередньо очікуємо зібрати врожай на рівні 56 млн тонн зернових. З них – 21,5 млн тонн пшениці, 5 млн тонн ячменю, 28,5 млн тонн кукурудзи. По олійних очікуємо наступних врожаїв: 3 млн тонн ріпаку, близько 5 млн тонн сої, приблизно 12 млн тонн соняшника», – додав Висоцький.

Нагадаємо, Росія продає вкрадену в Україні пшеницю в 70 країн світу. Російські окупаційні вивезли з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей у РФ близько 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю. З 2022 року Росія вивезла з тимчасово окупованих територій України близько 15 млн тонн зерна.

Як повідомлялося, в Україні вже зібрано 24 805,9 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6 186,6 тис. га.

До слова, польські логістичні компанії, зокрема CSL, заявляли про значні збитки через відсутність українського зерна, що мало б прямувати транзитом через польські порти та перевантажувальні термінали. Президентка CSL Лаура Головач заявила, що імпорт українських зернових культур не відбувається вже понад рік, що негативно позначається на економіці країни.