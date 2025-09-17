ЄС посилить санкції проти Китаю та Індії

Потенційні заходи проти компаній з Китаю та Індії обговорюються в ЄС у межах 19-го пакета санкцій проти Росії

Європейський Союз внесе до чорного списку деякі китайські та індійські банки, а також нафтопереробні заводи

Європейський Союз готує нові обмеження проти Китаю та Індії, які допомагають фінансувати російську економіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Handelsblatt.

Зазначається, що у рамках нового пакета санкцій проти Росії Європейський Союз внесе до чорного списку деякі китайські та індійські банки, а також нафтопереробні заводи, що приймають російську нафту. Однак ЄС не буде вводити проти Китаю та Індії додаткові мита. Хоча піти на такі кроки від Європи останнім часом настійно вимагає Вашингтон.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не буде запроваджувати додаткові тарифи на китайські товари для стримування купівлі російської нафти Китаєм, якщо Європа не введе відповідні мита на китайські та індійські товари.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав європейські країни підтримати ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження санкцій проти країн, які купують російську нафту.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За її словами, переговори стосувалися «активізації наших спільних зусиль зі збільшення економічного тиску на Росію за допомогою додаткових заходів».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що санкції, запроваджені країнами Європейського Союзу проти Росії, є недостатньо жорсткими, і закликав європейських партнерів посилити обмеження.