Країна ЄС переходить на євро

Хорватія наступного року запроваджує в обіг європейську валюту

Хорватський парламент ухвалив у п'ятницю закон, який відкриває шлях до введення в обіг з 1 січня 2023 року євро замість куни. Про це повідомляє АР.

Хорватія, яка вступила до Європейського Союзу у 2013 році, користувалася національною валютою.

Праві партії в парламенті виступали проти запровадження євро, заявивши, що це призведе до зростання бідності.

Обидві валюти використовуватимуться паралельно протягом кількох місяців.

Відзначається, що туризм у літні місяці є одним з основних джерел доходів у Хорватії.

У жовтні 2021 року повідомлялося, що в Хорватії збирають підписи для референдуму щодо переходу на євро.

Нагадаємо, 8 травня у Київ завітав прем’єр Хорватії (фото).

Також стало відомо, що Хорватія висилає 24 співробітника посольства Росії.

Крім того, Хорватія відмовила РФ влаштувати авіарейс для висланих дипломатів.

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