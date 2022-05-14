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    Країна ЄС переходить на євро

    Євро вводять замість куни - Країна ЄС переходить на євро
    Євро вводять замість куни
    фото з відкритих джерел

    Хорватія наступного року запроваджує в обіг європейську валюту

    Хорватський парламент ухвалив у п'ятницю закон, який відкриває шлях до введення в обіг з 1 січня 2023 року євро замість куни. Про це повідомляє АР.

    Хорватія, яка вступила до Європейського Союзу у 2013 році, користувалася національною валютою.

    Праві партії в парламенті виступали проти запровадження євро, заявивши, що це призведе до зростання бідності.

    Обидві валюти використовуватимуться паралельно протягом кількох місяців.

    Відзначається, що туризм у літні місяці є одним з основних джерел доходів у Хорватії.

    У жовтні 2021 року повідомлялося, що в Хорватії збирають підписи для референдуму щодо переходу на євро.

    Нагадаємо, 8 травня у Київ завітав прем’єр Хорватії (фото).

    Також стало відомо, що Хорватія висилає 24 співробітника посольства Росії.

    Крім того, Хорватія відмовила РФ влаштувати авіарейс для висланих дипломатів.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна туризм закон партії Хорватія Україна окупація парламент #stoprussia
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    Країна ЄС переходить на євро