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Європейські акції зросли після згоди України на перемир'я з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Європейські акції зросли після згоди України на перемир'я з РФ
Більшість секторів індексу Stoxx 600 демонстрували зростання
фото: Shutterstock

Європейські фондові ринки зросли після успішних перемовин між Україною та США у Саудівській Аравії

Європейські фондові ринки зросли після того, як Україна погодилася на 30-денне перемир’я з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Загальноєвропейський індекс Stoxx 600 зріс на 0,6%. Напередодні він втратив 1,7% після того, як президент США Дональд Трамп удвічі підвищив мита на канадську сталь та алюмінієві вироби.

Більшість секторів індексу демонстрували зростання в ринковій торгівлі, лідером стали європейські банки – їхній індекс додав 1,1%.

Тим часом акції Zealand Pharma підскочили на 34% після того, як швейцарська фармацевтична компанія Roche отримала права на терапію ожиріння від данської біотехнологічної компанії в рамках угоди про співпрацю на суму до $5,3 млрд. Акції Roche подорожчали на 4%.

Єдиним сектором, що показав зниження, стала роздрібна торгівля: індекс впав на 2,8%. Зокрема, німецька Puma обвалилася на 22% до восьмирічного мінімуму після слабкого прогнозу щодо продажів у першому кварталі.

Porsche втратила 4,5%, оскільки компанія попередила, що масштабна реструктуризація, торговельна напруженість і конкуренція, що зростає в Китаї, негативно вплинуть на прибутки у 2025 році.

Тим часом інвестори чекають на ключові дані щодо інфляції у США, які будуть оприлюднені пізніше цього дня. Будь-яке перевищення очікувань може посилити побоювання щодо стагфляції в найбільшій економіці світу.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала підсумки переговорів між Україною та США у Джидді. Вона заявила, що це може стати поворотним моментом у завершенні війни.

До слова, після пропозиції США щодо припинення вогню на 30 днів, яку підтримала українська сторона, росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».

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Теги: біржа переговори акція

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