На армію вже йде майже 40% бюджету, але грошей Кремлю все одно не вистачає

Російська влада зіткнулася зі стрімким зростанням бюджетного дефіциту через війну проти України, що змушує Міністерство фінансів РФ пропонувати скорочення або замороження фінансування низки державних програм і цивільних напрямків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Financial Times.

Військові витрати тиснуть на бюджет

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов ще у лютому звернувся до російського уряду із проханням обмежити заплановані бюджетні витрати. Причиною стало перевищення запланованих витрат на оборону та безпеку.

У 2026 році Росія заклала на військові та силові потреби 16,84 трильйона рублів, або близько $238 млрд. Це майже 40% усього федерального бюджету країни.

Втім навіть таких витрат виявилося недостатньо. Спочатку російська влада прогнозувала, що бюджетний дефіцит за підсумками року становитиме 3,8 трильйона рублів. Однак уже за перші чотири місяці року він досяг 5,9 трильйона рублів, або 2,5% ВВП.

Як зазначає Financial Times, це найбільший дефіцит російського бюджету з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Дефіцит бюджету перевищив прогнози

У лютому Міністерство фінансів РФ оцінило додаткові витрати, пов'язані з війною, у 2 трильйони рублів. За песимістичним сценарієм ця сума може зрости до 4 трильйонів рублів та зберігатися на такому рівні протягом наступних років.

У листі до уряду Силуанов запропонував заморозити видатки на 2,9 трильйона рублів уже цього року. До 2028 року обсяг скорочень може збільшитися до 7,1 трильйона рублів.

Крім того, ще в січні Мінфін окремо звертався до державних структур із вимогою скоротити несуттєві витрати на 10%. При цьому фінансування оборони та соціальних програм пропонувалося не чіпати.

Експерти попереджають про ризики

Експерти зазначають, що бюджетні проблеми поступово стають центральною темою для російської влади та бізнесу.

«Економіка перебуває не в найкращому стані, але вона є стабільною. Проте бюджет залишається головною темою – у ЗМІ, у заявах центрального банку та в закулісних переговорах», – підсумували аналітики.

За словами експертки, російські чиновники та бізнес дедалі частіше намагаються зрозуміти, які сфери фінансування можуть потрапити під наступне скорочення.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін прорахувалися, коли зробили ставку на швидкі перемоги над слабшими суперниками. У результаті обидві країни втягнулися у дорогі конфлікти, які послабили їхні позиції у світі.