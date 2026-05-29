Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Бюджет РФ затріщав по швах. Кремль заморозив цивільні витрати

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Бюджет РФ затріщав по швах. Кремль заморозив цивільні витрати
Фінансова діра Кремля зростає
фото: росЗМІ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

На армію вже йде майже 40% бюджету, але грошей Кремлю все одно не вистачає

Російська влада зіткнулася зі стрімким зростанням бюджетного дефіциту через війну проти України, що змушує Міністерство фінансів РФ пропонувати скорочення або замороження фінансування низки державних програм і цивільних напрямків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Financial Times.

Військові витрати тиснуть на бюджет

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов ще у лютому звернувся до російського уряду із проханням обмежити заплановані бюджетні витрати. Причиною стало перевищення запланованих витрат на оборону та безпеку.

У 2026 році Росія заклала на військові та силові потреби 16,84 трильйона рублів, або близько $238 млрд. Це майже 40% усього федерального бюджету країни.

Втім навіть таких витрат виявилося недостатньо. Спочатку російська влада прогнозувала, що бюджетний дефіцит за підсумками року становитиме 3,8 трильйона рублів. Однак уже за перші чотири місяці року він досяг 5,9 трильйона рублів, або 2,5% ВВП.

Як зазначає Financial Times, це найбільший дефіцит російського бюджету з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Дефіцит бюджету перевищив прогнози

У лютому Міністерство фінансів РФ оцінило додаткові витрати, пов'язані з війною, у 2 трильйони рублів. За песимістичним сценарієм ця сума може зрости до 4 трильйонів рублів та зберігатися на такому рівні протягом наступних років.

У листі до уряду Силуанов запропонував заморозити видатки на 2,9 трильйона рублів уже цього року. До 2028 року обсяг скорочень може збільшитися до 7,1 трильйона рублів.

Крім того, ще в січні Мінфін окремо звертався до державних структур із вимогою скоротити несуттєві витрати на 10%. При цьому фінансування оборони та соціальних програм пропонувалося не чіпати.

Експерти попереджають про ризики

Експерти зазначають, що бюджетні проблеми поступово стають центральною темою для російської влади та бізнесу.

«Економіка перебуває не в найкращому стані, але вона є стабільною. Проте бюджет залишається головною темою – у ЗМІ, у заявах центрального банку та в закулісних переговорах», – підсумували аналітики.

За словами експертки, російські чиновники та бізнес дедалі частіше намагаються зрозуміти, які сфери фінансування можуть потрапити під наступне скорочення.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін прорахувалися, коли зробили ставку на швидкі перемоги над слабшими суперниками. У результаті обидві країни втягнулися у дорогі конфлікти, які послабили їхні позиції у світі. 

Читайте також:

Теги: путін бюджет росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від реальності не сховається ні Путін, ні Трамп
Путін переконує Трампа у перемозі Росії: що стоїть за цією брехнею
2 травня, 17:31
Повітряні судна було уражено на аеродромі в Челябинській області РФ
Сили оборони уразили російські Су-57 і Су-34 за 1,7 тис. км від України
1 травня, 15:44
Росія у 2025 році поставила до Сирії 19 партій нафти обсягом 16,8 млн барелів
Росія стала головним постачальником палива до Сирії після падіння режиму Асада
2 травня, 14:42
Зеленський поінформував польського колегу про перебіг переговорного процесу
Україна готова до нового раунду переговорів: Зеленський провів зустріч із Дональдом Туском (відео)
4 травня, 14:35
Ступінь пошкоджень уточнюється
У Дагестані уражено російський корабель, здатний запускати «Калібри»
7 травня, 16:38
Науково-дослідницька база Вернадського в Антарктиді
Politico: Антарктична станція «Вернадський» стала частиною воєнної стратегії України
11 травня, 01:45
Польські винищувачі та системи ППО приведені у стан підвищеної бойової готовності
Польща підняла авіацію через масований удар РФ по Україні
13 травня, 16:38
Наслідки ворожої атаки по Київській області
Удар «Орєшніком» по Білій Церкві: чим небезпечна ракета
24 травня, 11:16
Росія нарощує мобілізацію. Зеленський розповів про плани Кремля
Росія нарощує мобілізацію. Зеленський розповів про плани Кремля
27 травня, 18:00

Економіка

Бюджет РФ затріщав по швах. Кремль заморозив цивільні витрати
Бюджет РФ затріщав по швах. Кремль заморозив цивільні витрати
Адміністрація Трампа вимагала надрукувати купюру номіналом $250 з його портретом – WP
Адміністрація Трампа вимагала надрукувати купюру номіналом $250 з його портретом – WP
ЄС оштрафував Temu на сотні мільйонів євро
ЄС оштрафував Temu на сотні мільйонів євро
Росія заборонила ввезення фруктів та овочів з Вірменії
Росія заборонила ввезення фруктів та овочів з Вірменії
Росіяни рекордно зневірилися в економіці через війну – The Moscow Times
Росіяни рекордно зневірилися в економіці через війну – The Moscow Times
Санкції підштовхнули РФ до продажу акцій «Аерофлоту» зі значними збитками
Санкції підштовхнули РФ до продажу акцій «Аерофлоту» зі значними збитками

Новини

Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua