Росія полює на гроші малого бізнесу, щоб фінансувати війну – розвідка

Вікторія Літвінова
Федеральна податкова служба Росії посилила контроль за доходами підприємців
Схему закриття й повторної реєстрації заблоковано, поріг ПДВ знижено вчетверо, а до 2027 року запрацює автоматичний моніторинг банківських переказів

Росія методично перекриває схеми, через які малий бізнес досі рятував гроші від оподаткування: порогове значення доходу для сплати ПДВ різко знижено, схему закриття й повторної реєстрації заблоковано, а до 2027 року запрацює автоматичне відстеження банківських переказів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Схема «закрився – відкрився» більше не працює

Ще нещодавно популярним способом виживання для підприємців було фіктивне закриття та повторна реєстрація як індивідуального підприємця (ІП) – це дозволяло обнулити річний ліміт доходу й зберегти пільговий режим оподаткування. Розмах явища вражає: лише в першому кварталі 2026 року в Росії зареєстровано понад 278 тис. нових ІП, а 236 тис. – ліквідовано.

Відповіддю стали нові правила. З 2025 року підприємці на спрощеній системі оподаткування зобов'язані платити ПДВ, якщо річний дохід перевищує 60 млн руб. (845 тис. дол.). З 2026 року поріг різко впав до 20 млн руб. (282 тис. дол.) – під нові правила потрапили сотні тисяч дрібних підприємців, які раніше були поза радарами.

Міністерство фінансів Росії та Федеральна податкова служба оголосили: відтепер доходи ІП підсумовуватимуться за весь рік незалежно від кількості перереєстрацій. Якщо податківці доведуть умисел на ухилення від сплати – донарахують ПДВ, пеню і штраф до 40% від суми недоплати.

Банківські перекази під наглядом

Наступний крок – тотальний моніторинг. Федеральна податкова служба разом із Центробанком Росії розробляє алгоритм автоматичного відстеження незадекларованих доходів через банківські операції. Під прицілом – регулярні перекази, велика кількість контрагентів, однотипні платежі, надходження з різних регіонів. За оцінками, система запрацює з 2027 року і щороку приноситиме бюджету щонайменше 657 млн дол. додаткових надходжень.

За оцінкою СЗРУ, ця фіскальна агресія – не просто боротьба з тіньовою економікою. Передусім це пошук внутрішніх грошей, бо війна спустошує скарбницю, кредити залишаються захмарно дорогими, а економічна активність гальмує. Малий бізнес – найзручніша мішень: недостатньо впливовий, щоб чинити опір, і достатньо численний, щоб дати суттєву суму.

Результат може виявитися протилежним очікуваному: фіскальний тиск стимулює перехід до готівки, приховування оборотів і скорочення офіційної підприємницької активності. Кремль затягує петлю і душить саме те, що ще якось тримає економіку на плаву.

Нагадаємо, у березні 2026 року СЗРУ вже повідомляла про нові механізми збору коштів із бізнесу: авансову сплату ПДВ, нову систему підтвердження для імпортерів і кримінальну відповідальність за майнінг. Через зростання збитковості російських компаній – до 27,1% у 2025 році – уряд Росії шукає дедалі нові джерела для покриття воєнних витрат.

