Європейські та азійські фондові ринки оговтуються після масштабного обвалу – FT

Найбільше від обвалу фондових індексів постраждав ринок активів у Японії

Азійський та європейський ринки цінних паперів та біржових активів відновлюють свої позиції після обвалу фондових індексів. Зокрема, вартість акцій та інших активів на японських біржах стрімко зросла, а курс японської єни зафіксувався на рівні 145,70 за $1. Про це повідомляє FT.

Як зазначає видання, європейські фондові біржі повернули частину втрат на початку торгів, хоча й уникли значних втрат. Загальноєвропейський індекс незначно зріс, французькі фондові акції залишилися стабільними, а німецький та британський індекси оцінки вартості активів трохи зросли. Також стабілізувався ринок ф'ючерсних угод у США, де показники ринку зросли більш ніж на відсоток.

За словами аналітиків, найбільше постраждав ринок активів у Японії, де фондові ринки втратили більше ніж 12%. Реагування ринку відбулося одразу, як тільки відсоткові ставки національного банку Японії зросли, а саме рішення про їх підвищення було несподіванкою для ринку. Водночас аналітики вказують на дуже високий імпульс зростання, який практично відновив позиції на ринку.

Наразі немає поясненню стрімкому падінню та злету показників вартості акцій та інших активів, що мали глобальний вимір. Деякі трейдери пояснюють це «технічними» коливаннями. Проте, на їхню думку, ринок реально не змінився і не скоротився на згадані вище 11-12%. Імовірно, такі коливання можуть використовуватися для короткотермінових придбань акцій та інших коливань фінансового ринку, переміщення активів.

Аналітик CLSA(Credit Lyonnais Securities Asia) Ніколас Сміт вказав, що імовірно значний вплив на «аварійну» ситуацію ринку мали алгоритми, що використовуються для роботи фінансового сектора. Саме вони могли перебільшити загрозу, зокрема щодо рішення національного регулятора в Японії та корелювати дії на ринку придбання і продажу акцій.

Нагадаємо, 5 серпня світові фондові ринки зазнали значного падіння через посилення побоювань щодо можливої рецесії у США. Десятки найбільших компаній світу втратили сотні мільярдів доларів своєї ринкової вартості.

До слова, фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффета скоротив свою частку в технологічному гіганті Apple майже на 50%.