Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Європейські та азійські фондові ринки оговтуються після масштабного обвалу – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Європейські та азійські фондові ринки оговтуються після масштабного обвалу – FT
Європейські фондові біржі повернули частину втрат на початку торгів
фото з відкритих джерел

Найбільше від обвалу фондових індексів постраждав ринок активів у Японії

Азійський та європейський ринки цінних паперів та біржових активів відновлюють свої позиції після обвалу фондових індексів. Зокрема, вартість акцій та інших активів на японських біржах стрімко зросла, а курс японської єни зафіксувався на рівні 145,70 за $1. Про це повідомляє FT.

Як зазначає видання, європейські фондові біржі повернули частину втрат на початку торгів, хоча й уникли значних втрат. Загальноєвропейський індекс незначно зріс, французькі фондові акції залишилися стабільними, а німецький та британський індекси оцінки вартості активів трохи зросли. Також стабілізувався ринок ф'ючерсних угод у США, де показники ринку зросли більш ніж на відсоток.

За словами аналітиків, найбільше постраждав ринок активів у Японії, де фондові ринки втратили більше ніж 12%. Реагування ринку відбулося одразу, як тільки відсоткові ставки національного банку Японії зросли, а саме рішення про їх підвищення було несподіванкою для ринку. Водночас аналітики вказують на дуже високий імпульс зростання, який практично відновив позиції на ринку.

Наразі немає поясненню стрімкому падінню та злету показників вартості акцій та інших активів, що мали глобальний вимір. Деякі трейдери пояснюють це «технічними» коливаннями. Проте, на їхню думку, ринок реально не змінився і не скоротився на згадані вище 11-12%. Імовірно, такі коливання можуть використовуватися для короткотермінових придбань акцій та інших коливань фінансового ринку, переміщення активів.

Аналітик CLSA(Credit Lyonnais Securities Asia) Ніколас Сміт вказав, що імовірно значний вплив на «аварійну» ситуацію ринку мали алгоритми, що використовуються для роботи фінансового сектора. Саме вони могли перебільшити загрозу, зокрема щодо рішення національного регулятора в Японії та корелювати дії на ринку придбання і продажу акцій.

Нагадаємо, 5 серпня світові фондові ринки зазнали значного падіння через посилення побоювань щодо можливої рецесії у США. Десятки найбільших компаній світу втратили сотні мільярдів доларів своєї ринкової вартості.

До слова, фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффета скоротив свою частку в технологічному гіганті Apple майже на 50%.

Теги: біржа криптовалюта акція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фонд Баффета володіє великими пакетами акцій в American Express, Coca-Cola та Chevron
Мільярдер Баффет позбувся майже половини акцій Apple
Вчора, 19:08
Активісти у Туреччині протестували просто на пляжі перед відпочивальниками
На пляжах Туреччини, вщент заповнених туристами, відбулись масові протести
Вчора, 15:54
Біткоїн продовжив падіння разом із фондовими ринками, які зазнали значних втрат з п'ятниці через слабкі економічні показники в США
Ціна біткоїна знизилася до мінімуму за останні п'ять місяців
Вчора, 12:12
Перший хабар у крипті. Як нардеп Одарченко підкупляв Найєма
Перший хабар у крипті. Як нардеп Одарченко підкупляв Найєма
1 серпня, 06:30
Підозрювані дізналися про те, що потерпілий має Bitcoin на суму 7 млн грн
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
29 липня, 10:53
Сьогодні – другі роковини теракту в Оленівці
Другі роковини теракту в Оленівці: Київ вшановує пам’ять загиблих полонених (відео)
28 липня, 19:20
Українці вимагали видати їм паспорти
Українці в Польщі протестували проти затримки видачі паспортів (відео)
27 липня, 23:34
Poбepт Kійocaкі поділився фінансовими прогнозами і дав поради
Чac зapoбляти гpoші уві cні: відомий інвестор дав поради щодо долара і криптовалюти
24 липня, 06:00
Замість стартових сторінок на російських сайтах з’явилося повідомлення, що 80% суб’єктів РФ були атаковані з повітря після повномасштабного вторгнення в Україну
Військові кібери перешкодили роботі військово-промислових кластерів РФ
8 липня, 15:22

Економіка

Чехія вимушена стримувати свої амбіції щодо постачання снарядів Україні –  NZZ
Чехія вимушена стримувати свої амбіції щодо постачання снарядів Україні –  NZZ
Європейські та азійські фондові ринки оговтуються після масштабного обвалу – FT
Європейські та азійські фондові ринки оговтуються після масштабного обвалу – FT
Польща робить революцію в тарифах на воду
Польща робить революцію в тарифах на воду
Житло у Північній Кореї: супутники зафіксували неочікуваний тренд (фото)
Житло у Північній Кореї: супутники зафіксували неочікуваний тренд (фото)
У В’єтнамі магнат-мільярдер отримав 21 рік за гратами: у чому його звинувачують
У В’єтнамі магнат-мільярдер отримав 21 рік за гратами: у чому його звинувачують
Німеччина йде на хитрощі, щоб досягти потрібного НАТО показника витрат на оборону
Німеччина йде на хитрощі, щоб досягти потрібного НАТО показника витрат на оборону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Яблучний спас 2024: красиві листівки, привітання у прозі та віршах
33K
На британських ядерних підводних човнах знайдено білоруський слід – The Telegraph
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
29K
Ракетна атака на Київ: ворог цілив балістичними ракетами
11K
Яблучний спас 2024: що потрібно нести у церкву на Преображення Господнє, традиції та прикмети цього дня
9394
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Вчора, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua