Фондові ринки світу обвалилися через побоювання рецесії у США

Глобальні ринки охопила паніка через рішення Банку Японії, побоювання рецесії у США та геополітичну напруженість

5 серпня світові фондові ринки зазнали значного падіння через посилення побоювань щодо можливої рецесії у США. Десятки найбільших компаній світу втратили сотні мільярдів доларів своєї ринкової вартості. Про це повідомляють АР, Bloomberg, Reuters.

США

Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 2,2%, Nasdaq composite – на 2,8%, а S&P 500 – на 3%, що стало найгіршим днем для цього індексу за останні два роки.

Акції технологічних гігантів Nvidia та Apple обвалилися на 14% та 8% відповідно.

Загалом, падіння акцій Nvidia та Apple призвело до втрати близько 635 мільярдів доларів їхньої ринкової вартості.

Європа

Широкий індекс акцій Європи STOXX 600 знизився на 2,1%.

Британський FTSE 100, французький CAC40 та німецький Dax втратили 2%, 1,4% та 1,8% відповідно.

Найбільше постраждали акції технологічних та напівпровідникових компаній.

Азія

Японський фондовий ринок пережив найбільший обвал з 1987 року, індекс Nikkei 225 впав на 12,4%.

Тайванська біржа Taiex впала на 8,4%, а південнокорейський KOSPI – на 8,8%, що стало найгіршою сесією з 2008 року.

Торги на Стамбульській фондовій біржі були припинені після падіння основного індексу на 6,7%.





Це сталося через низку взаємопов'язаних факторів, які викликали паніку серед інвесторів. Рішення Банку Японії підвищити ключову ставку стало тригером для глобального розпродажу акцій. Інвестори побоюються, що цей крок може призвести до відплив капіталу з ринків, що розвиваються, та посилити тиск на світову економіку.

Побоювання щодо можливої рецесії у США також зіграли свою роль. Останні дані про зростання безробіття та уповільнення темпів створення робочих місць у США посилили ці побоювання. Загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході також сприяло посиленню невизначеності на ринках та підштовхнуло інвесторів до більш обережної позиції. Деякі аналітики вважають, що акції технологічних компаній, які значно зросли в ціні останніми роками, були переоцінені, що зробило їх більш вразливими до корекції на тлі погіршення економічних перспектив.

Поєднання цих факторів призвело до масового розпродажу акцій на світових ринках, що спричинило значне падіння індексів та втрату сотень мільярдів доларів ринкової вартості компаній. Експерти попереджають, що ринки можуть залишатися нестабільними найближчим часом, оскільки інвестори продовжують оцінювати ризики рецесії, геополітичної напруженості та інших факторів, що впливають на світову економіку.

Аналітики попереджають, що ринки можуть залишатися нестабільними найближчим часом, оскільки інвестори оцінюють ризики рецесії та інші фактори, що впливають на світову економіку.

Нагадаємо, з 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.

До слова, українські цукровики відвантажували товар через Чорноморський та Одеський порти та постачали до Туреччини, Азербайджану, інших країн Азії й Африки. Через вторгнення Росії в Україну покупцями українського цукру зараз є тільки країни Євросоюзу, і там продукт користується попитом.